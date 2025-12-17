L’essentiel du mois de novembre 2025
ActualitésSociété
Décès d’une légende du cinéma, tensions diplomatiques avec la Chine
Samedi 1er
Les Dodgers de Los Angeles ont remporté leur deuxième titre consécutif de Série de championnat de la Ligue nationale de baseball. Les joueurs japonais Ohtani Shôhei, Yamamoto Yoshinobu et Sasaki Rôki ont brillé pendant la série, avec Yamamoto nommé MVP (Most Valuable Player). Le 13 novembre, Ohtani a été élu MVP de la Ligue nationale. Ce dernier est le deuxième joueur le plus récompensé avec ses quatre titres de MVP, derrière Barry Bonds.
Lundi 3
Le joueur de baseball Oh Sadaharu a reçu l’ordre de la Culture de l’empereur, avec sept autres personnes.
Mercredi 5
Le gouvernement préfectoral d’Akita et la 9e division de la Force terrestre d’autodéfense ont signé un accord de coopération pour capturer des ours sauvages afin de faire face aux nombreuses récentes attaques. Cette opération couvre des domaines tels que le transport et l’installation de pièges. Les troupes n’utiliseront toutefois pas d’armes à feu pour tuer ces animaux.
Jeudi 6
Nissan a annoncé une perte nette de 221,9 milliards de yens (environ 1,2 milliard d’euros) pour le premier semestre de l’exercice 2025, contre un bénéfice de 19,2 milliards de yens (106 millions d’euros) l’année précédente, en raison de la baisse des ventes et des droits de douane supplémentaires imposés par l’administration du président américain Donald Trump.
L’Agence nationale de la police a révisé les règles de la Commission nationale de sécurité publique afin d’autoriser les policiers à utiliser des fusils pour abattre des ours. Des unités ont été envoyées dans les préfectures d’Akita et d’Iwate pour participer aux efforts d’extermination.
Vendredi 7
La Première ministre Takaichi Sanae a déclaré à la Diète, au sujet d’un éventuel conflit entre la Chine et Taïwan, que « si cela implique le recours à la force, il pourrait s’agir d’une une situation menaçant la survie du Japon », laissant entendre la possibilité que le Japon exerce son droit à la légitime défense. Suite à la ferme réaction du gouvernement chinois, des représentants des ministères des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés à Pékin le 18 novembre, mais les discussions se sont avérées infructueuses.
Samedi 8
L’acteur Nakadai Tatsuya, connu pour des films comme Ran et Kagemusha de Kurosawa Akira, est décédé d’une pneumonie à l’âge de 92 ans. Il a également fondé l’école d’art dramatique Mumeijuku.
Dimanche 9
La police préfectorale de Hyôgo a arrêté Tachibana Takashi, chef du « Parti qui protège la population de la NHK », soupçonné de diffamation pour avoir diffusé de fausses informations sur un membre de l’assemblée préfectorale de Hyôgo qui s’est suicidé.
Lundi 10
L’organisation de baseball professionnel du Japon (NPB) a annoncé la création du prix Nagashima Shigeo en hommage à la légende du baseball, décédée en juin 2025. Ce prix récompensera les joueurs qui excellent en course sur les bases, en frappe et en défense.
Mercredi 12
Lors de sa première audience au tribunal du district de Kushiro, Katsurada Seiichi, le président d’une société d’excursion en bateau, a plaidé non coupable pour l’accident mortel survenu dans la péninsule de Shiretoko, au nord du pays, en avril 2022, où 26 personnes avaient péri après un naufrage.
Vendredi 14
Le ministère chinois des Affaires étrangères a publié un communiqué exhortant ses citoyens à éviter de se rendre au Japon. Cela semble être une réaction aux propos de la la Première ministre Takaichi Sanae, qui avait évoqué une possible situation d’urgence à Taïwan.
Samedi 15
Les Jeux Deaflympics d’été (Jeux olympiques pour les sourds) ont débuté à Tokyo et se sont déroulés pour la première fois au Japon. L’événement a eu lieu jusqu’au 26 novembre, avec le Japon remportant 51 médailles, un record historique (16 d’or, 12 d’argent et 23 de bronze).
Premier voyage d’Aiko, importante cyberattaque et un Ukrainien promu au sumo
Lundi 17
La princesse Aiko s’est rendue au Laos pour une visite de cinq jours, afin de marquer les 70 ans de relations diplomatiques entre le Laos et le Japon.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — La Forteresse Infinie est devenu le premier film japonais à engranger plus de 100 milliards de yens (552 millions d’euros) de recettes au box-office mondial.
Mardi 18
Un important incendie s’est déclaré dans la ville d’Ôita, entraînant la destruction de plus de 170 bâtiments et faisant un mort.
Mercredi 19
Selon des responsables du gouvernement japonais, la Chine devrait de nouveau suspendre les importations de produits de la mer japonais. Elle avait précédemment suspendu les importations après le début des rejets d’eau traitée de la centrale nucléaire de Fukushima en août 2023, mais avait accepté de lever l’interdiction à la suite de discussions en mai dernier. Des importations partielles venaient tout juste de reprendre en novembre.
Jeudi 20
Le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a effectué sa première enquête auprès des acheteurs d’appartements en copropriétés. L’enquête a notamment établi qu’au premier semestre 2025, 7,5 % des acheteurs de nouveaux biens immobiliers dans les six municipalités centrales de Tokyo (Bunkyô, Chiyoda, Chûô, Minato, Shibuya et Shinjuku) avaient une adresse à l’étranger.
Vendredi 21
Le gouverneur de la préfecture de Niigata, Hanazumi Hideyo, a approuvé la remise en service de la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa, exploitée par Tepco.
Le gouvernement a adopté un plan de relance de 21 300 milliards de yens (117 milliards d’euros). Les dépenses publiques inscrites dans son budget supplémentaire pour l’exercice 2025, qui financent ce plan, s’élèveront à environ 17 700 milliards de yens (97 milliards d’euros), soit la plus importante dépense de ce type depuis la pandémie de coronavirus.
Samedi 22
Un membre de la Force d’autodéfense terrestre a été arrêté pour tentative de meurtre sur une femme dans le quartier d’Akasaka, à Tokyo.
Dimanche 23
Aonishiki est devenu le premier lutteur ukrainien à remporter un des tournois principaux de sumo. Le 26 novembre, il a été promu au rang d’ôzeki, le deuxième plus élévé de ce sport.
Mardi 25
La Première ministre Takaichi s’est entretenue par téléphone avec le président américain Trump. Selon le Wall Street Journal, Trump lui aurait conseillé de ne pas provoquer le gouvernement chinois au sujet de Taïwan.
Le film Le maître de kabuki a atteint des recettes totales au box-office de 17,38 milliards de yens (96 millions d’euros), dépassant ainsi le film Bayside Shakedown 2 sorti en 2003 (17,35 milliards de yens) et établissant un nouveau record pour un film japonais en prises de vues réelles sur le marché national.
Jeudi 27
Asahi Group Holdings a annoncé que la cyberattaque du 29 septembre contre l’entreprise pourrait avoir entraîné la fuite de 1,9 million de données personnelles.
Vendredi 28
Le gouvernement a approuvé un budget supplémentaire de 18 300 milliards de yens (101 milliards d’euros) pour l’exercice 2025. Plus de 60 % de ce total seront financés par l’émission d’obligations d’État.
La Diète a adopté une loi visant à abolir les surtaxes provisoires sur l’essence et le gazole, malgré l’absence de mesures pour garantir des sources de revenus alternatives.
Le gouverneur de Hokkaidô, Suzuki Naomichi, a approuvé le redémarrage du réacteur numéro 3 de la centrale nucléaire de Tomari.
(Photo de titre : les nombreux visages de la star du baseball Ohtani Shôhei au cours de la saison 2025. Kyôdô)