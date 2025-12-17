L’essentiel du mois de novembre 2025

Décès d’une légende du cinéma, tensions diplomatiques avec la Chine

Samedi 1er

Les Dodgers de Los Angeles ont remporté leur deuxième titre consécutif de Série de championnat de la Ligue nationale de baseball. Les joueurs japonais Ohtani Shôhei, Yamamoto Yoshinobu et Sasaki Rôki ont brillé pendant la série, avec Yamamoto nommé MVP (Most Valuable Player). Le 13 novembre, Ohtani a été élu MVP de la Ligue nationale. Ce dernier est le deuxième joueur le plus récompensé avec ses quatre titres de MVP, derrière Barry Bonds.

Lundi 3

Le joueur de baseball Oh Sadaharu a reçu l’ordre de la Culture de l’empereur, avec sept autres personnes.

Mercredi 5

Le gouvernement préfectoral d’Akita et la 9e division de la Force terrestre d’autodéfense ont signé un accord de coopération pour capturer des ours sauvages afin de faire face aux nombreuses récentes attaques. Cette opération couvre des domaines tels que le transport et l’installation de pièges. Les troupes n’utiliseront toutefois pas d’armes à feu pour tuer ces animaux.

Un ours noir à la recherche de nourriture dans un champ de sarrasin près d’une maison. (© Gouvernement municipal de Kita-Akita/Masuda Kô)

Jeudi 6

Nissan a annoncé une perte nette de 221,9 milliards de yens (environ 1,2 milliard d’euros) pour le premier semestre de l’exercice 2025, contre un bénéfice de 19,2 milliards de yens (106 millions d’euros) l’année précédente, en raison de la baisse des ventes et des droits de douane supplémentaires imposés par l’administration du président américain Donald Trump.

L’Agence nationale de la police a révisé les règles de la Commission nationale de sécurité publique afin d’autoriser les policiers à utiliser des fusils pour abattre des ours. Des unités ont été envoyées dans les préfectures d’Akita et d’Iwate pour participer aux efforts d’extermination.

Vendredi 7

La Première ministre Takaichi Sanae a déclaré à la Diète, au sujet d’un éventuel conflit entre la Chine et Taïwan, que « si cela implique le recours à la force, il pourrait s’agir d’une une situation menaçant la survie du Japon », laissant entendre la possibilité que le Japon exerce son droit à la légitime défense. Suite à la ferme réaction du gouvernement chinois, des représentants des ministères des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés à Pékin le 18 novembre, mais les discussions se sont avérées infructueuses.

Samedi 8

L’acteur Nakadai Tatsuya, connu pour des films comme Ran et Kagemusha de Kurosawa Akira, est décédé d’une pneumonie à l’âge de 92 ans. Il a également fondé l’école d’art dramatique Mumeijuku.

Nakadai Tatsuya, photographié le 15 août 2022 (© Kazuki Oishi/Sipa USA via Reuters Connect)

Dimanche 9

La police préfectorale de Hyôgo a arrêté Tachibana Takashi, chef du « Parti qui protège la population de la NHK », soupçonné de diffamation pour avoir diffusé de fausses informations sur un membre de l’assemblée préfectorale de Hyôgo qui s’est suicidé.

Lundi 10

L’organisation de baseball professionnel du Japon (NPB) a annoncé la création du prix Nagashima Shigeo en hommage à la légende du baseball, décédée en juin 2025. Ce prix récompensera les joueurs qui excellent en course sur les bases, en frappe et en défense.

Mercredi 12

Lors de sa première audience au tribunal du district de Kushiro, Katsurada Seiichi, le président d’une société d’excursion en bateau, a plaidé non coupable pour l’accident mortel survenu dans la péninsule de Shiretoko, au nord du pays, en avril 2022, où 26 personnes avaient péri après un naufrage.

Vendredi 14

Le ministère chinois des Affaires étrangères a publié un communiqué exhortant ses citoyens à éviter de se rendre au Japon. Cela semble être une réaction aux propos de la la Première ministre Takaichi Sanae, qui avait évoqué une possible situation d’urgence à Taïwan.

Samedi 15

Les Jeux Deaflympics d’été (Jeux olympiques pour les sourds) ont débuté à Tokyo et se sont déroulés pour la première fois au Japon. L’événement a eu lieu jusqu’au 26 novembre, avec le Japon remportant 51 médailles, un record historique (16 d’or, 12 d’argent et 23 de bronze).

