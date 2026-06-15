L’essentiel du mois de mai 2026

L’actualité du mois au Japon

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Départ à la retaite pour le tennisman Nishikori Kei et la patineuse Sakamoto Kaori, annonce du montant de la dette japonaise, diplomatie avec la Corée du Sud et tout premier sacre d’une actrice japonaise au Festival de Cannes : retour sur les événements marquants du mois de mai 2026 au Japon.

Fin de carrière pour Nishikori Kei et Sakamoto Kaori, annonce du montant de la dette japonaise

Vendredi 1er

Le joueur de tennis Nishikori Kei a annoncé son départ à la retraite à la fin de la saison. En 2014, il a atteint la finale de l’US Open, se hissant à la quatrième place mondiale.

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Samedi 2

Le boxeur Inoue Naoya a battu Nakatani Junto par décision unanime (3-0) à Tokyo, conservant son titre de champion du monde incontesté chez les super-coqs.

Lors d’un discours prononcé à Hanoï au Vietnam, la Première ministre Takaichi Sanae a annoncé son intention de renforcer la vision d’une région indo-pacifique libre et ouverte, avec la promotion de la coopération en matière de sécurité, la consolidation des chaînes d’approvisionnement et la mise en place de règles communes pour maintenir l’ordre économique. Le 4 mai, elle a rencontré le Premier ministre australien Anthony Albanese à Canberra. Les deux dirigeants ont publié une déclaration commune, s’engageant à renforcer les chaînes d’approvisionnement en énergie et en minéraux critiques.

Mercredi 6

Un lycéen a été tué et plus de 20 personnes blessées dans un accident de minibus à Kôriyama, dans la préfecture de Fukushima. Le conducteur, qui transportait dans son véhicule des lycéens de la préfecture de Niigata, a été arrêté pour conduite négligente ayant entraîné mort ou et blessures.

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Vendredi 8

Toyota est devenu la première entreprise japonaise à dépasser les 50 000 milliards de yens (environ 268 milliards d’euros) de chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2025.

Le ministère des Finances a annoncé que la dette nationale du Japon a atteint 1 343 800 milliards de yens (7 225 milliards d’euros) à la fin du mois de mars 2026, soit une augmentation de 1 700 milliards de yens (9,1 milliards d’euros) depuis la fin de 2025.

L’écrivain Suzuki Kôji, connu pour des romans d’horreur comme Ring et Dark Water, est décédé à Tokyo à l’âge de 68 ans.

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Mardi 12

Le fabricant de snacks Calbee a annoncé l’utilisation d’emballages en noir et blanc pour certains de ses produits, en raison d’une pénurie de naphta, nécessaire à la fabrication de l’encre, causée par la guerre en Iran. Le 14 mai, Kagome a aussi annoncé la simplification de l’emballage de son ketchup, face à l’aggravation de la pénurie.

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Mercredi 13

La patineuse artistique Sakamoto Kaori, médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, a annoncé sa retraite et son récent mariage.



Sakamoto Kaori tenant un bouquet de fleurs lors d’une conférence de presse à Kobe, le 13 mai 2026. (© Jiji)

Jeudi 14

Honda a annoncé sa première perte nette depuis son introduction en bourse en 1957, avec une perte de 423,9 milliards de yens (2,2 milliards d’euros) pour l’exercice 2025. L’annulation du développement de trois modèles de véhicules électriques a eu un important impact négatif s’élevant à 1 600 milliards de yens (8,6 milliards d’euros).

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Lors d’un cambriolage à Kaminokawa, dans la préfecture de Tochigi, une femme a été tuée et ses deux fils blessés dans leur domicile. Quatre lycéens et une femme d’une vingtaine d’années ont été arrêtés, mais l’organisateur du cambriolage aurait fui le pays. Il s’agirait d’un acte criminel orchestré par un groupe tokuryû.

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United Airlines (UA) a annoncé jeudi l’ouverture prochaine de deux nouvelles liaisons reliant les villes de Chicago et San Francisco au Japon.

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Rencontre Japon-Corée du Sud, une Japonaise primée à Cannes, Softbank investit en France

Vendredi 15

La Fédération japonaise de football (JFA) a annoncé la composition des 26 joueurs de l’équipe nationale masculine japonaise de football, qui participera à la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Le milieu de terrain Mitoma Kaoru est forfait pour cause de blessure, tandis que le défenseur Nagatomo Yûto disputera sa cinquième Coupe du monde consécutive.

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Des membres de l’équipe japonaise lors d’une séance d’entraînement à Chiba, le 25 mai 2026. De gauche à droite : Ôsako Keisuke, Seko Ayumu, Nagatomo Yûto, Sano Kaishû, Dôan Ritsu et Ueda Ayase. (© Jiji)

Lundi 18

Suzuki Toshifumi, pionnier des supérettes japonaises (konbini) et président de Seven-Eleven Japan, est décédé à l’âge de 93 ans. Suzuki a ouvert le premier magasin de la société au Japon en 1974.



Suzuki Toshifumi en avril 2018 (© Jiji)

Mardi 19

La Première ministre Takaichi Sanae a rencontré le président sud-coréen Lee Jae-myung à Andong en Corée du Sud. Ils ont convenu de coopérer en matière de sécurité énergétique, dans un contexte de conflit persistant au Moyen-Orient.

Jeudi 21

La numérisation complète du système judiciaire civil a débuté dans tout le Japon. Il est désormais possible de déposer des plaintes, consulter des dossiers judiciaires et de recevoir des jugements en ligne.

Samedi 23

Okamoto Tao et Virginie Efira ont partagé le prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes pour leurs rôles dans Soudain, réalisé par Hamaguchi Ryûsuke. Okamoto est la première actrice japonaise à remporter ce prix.

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Virginie Efira et Okamoto Tao, toutes deux lauréates du prix d’interprétation féminine, à Cannes le 23 mai 2026. (© AFP/Jiji)

Lundi 25

L’indice Nikkei a dépassé les 65 000 points pour la première fois, poussé par l’espoir d’une fin des combats entre les États-Unis et l’Iran.

Hands (anciennement Tokyu Hands), le grand magasin d’articles divers, a annoncé la fermeture en novembre de son magasin de Shibuya, mettant fin à 48 années d’histoire pour cette enseigne devenue l’un des symboles du quartier, haut lieu du shopping et du divertissement dans la capitale japonaise.

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Mardi 26

L’entraîneur de l’équipe de baseball Yomiuri Giants, Abe Shinnosuke, a annoncé sa démission suite à son arrestation la veille pour suspicion d’agression sur sa fille aînée.

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Abe Shinnosuke, lors de l’annonce de sa démission (© Jiji)

Mercredi 27

Un projet de loi visant à établir un conseil national du renseignement a été adopté par la Chambre des conseillers. Le conseil aura pour mission d’enquêter et d’analyser les informations relatives à la sécurité nationale, au terrorisme et aux activités d’espionnage étrangères.

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Jeudi 28

La Première ministre Takaichi a rencontré le président philippin Ferdinand Marcos Jr., invité d’État au Japon pour marquer les 70 ans de normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays. Les deux dirigeants ont convenu d’élever les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global. L’empereur Naruhito a également organisé un banquet pour le couple présidentiel.

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Vendredi 29

Le Parlement a adopté une réforme du système d’assurance maladie prévoyant notamment une hausse du reste à charge pour certains médicaments prescrits dont les ingrédients et les effets sont similaires à ceux de médicaments disponibles sans ordonnance.

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Dimanche 31

Le groupe SoftBank a annoncé qu’il investirait jusqu’à 75 milliards d’euros pour développer en France un centre de données dédié à l’intelligence artificielle d’une capacité de 5 gigawatts.

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L’équipe du Japon de football s’est imposée 1 à 0 face à l’Irlande lors du match de préparation disputé à Tokyo en vue de la Coupe du monde 2026. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Ogawa Kôki peu après la 85e minute de jeu, offrant la victoire à la sélection japonaise.



L’équipe nationale japonaise en jubilation après le but inscrit en seconde mi-temps contre l’Irlande, au stade MUFG. (© Jiji)

(Photo de titre : emballages simplifiés des marques Kagome et Calbee, suite à la pénurie de naphta. Jiji Press)