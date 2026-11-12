無許可で男性客を接待する営業をしたなどとして、警視庁保安課は１２日までに、風営法違反容疑で、東京都新宿区歌舞伎町の飲食店「ルクソール」と「プリンセス」でそれぞれ店の責任者だったナイジェリア国籍のエクエルウンドウ・アンブルス・オシタ（６２）＝足立区入谷、柏原新（３５）＝横浜市青葉区大場町＝両容疑者ら５人を現行犯逮捕した。エクエルウンドウ容疑者は黙秘し、４人は認めている。

同課によると、歌舞伎町では訪日外国人らを標的としたぼったくり事案が急増。新宿署管内の相談件数は１０月末時点で約３４０件に上り、前年同期比で約２００件増加した。被害者の７割は外国人で、クレジットカードで約９６０万円分の支払いをさせられたケースもあったという。

摘発された２店舗では計約３４０万円の被害相談があった。アフリカ系外国人に声をかけられ、ぼったくり店に連れて行かれるケースが横行しており、警視庁は英語で注意事項が書かれたカードを配布するなど対策を強化している。

エクエルウンドウ容疑者ら２人の逮捕容疑は１１日、新宿区歌舞伎町で無許可で男性客を接待する営業をした疑い。柏原容疑者ら３人は、店の出入り口の扉を施錠して警察官の立ち入りを妨害した疑い。

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