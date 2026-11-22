２０１９年の火災で焼失した首里城（那覇市）の正殿復元が完了し、政府主催の完成式が２２日、正殿前の広場「御庭」で開かれた。１９９２年の「平成の復元」以降に明らかになった知見を取り入れ、往時の姿をより忠実に再現。防火対策も強化した。２３日から一般公開される。

式典には木原稔官房長官、葉梨康弘沖縄・北方担当相、沖縄県の古謝玄太知事ら約４００人が出席。木原氏は「復元完成を機に、沖縄の発展に向けて一層の観光振興、地域振興に取り組んでいく」と述べた。古謝氏は県内外からの支援に謝意を表し「大きな節目だが首里城復興の終わりではない」と強調。北殿など周辺施設の再建に向けた国の協力を求めた。この後、参加者らがテープカットを行った。

正殿は首里城の中心的な建物で、１９年１０月３１日未明、北殿や南殿などと共に焼け落ちた。出火原因は特定されておらず、沖縄県の第三者委員会は電気設備のトラブルの可能性を指摘する。

正殿の復元は２２年１１月に着工。平成の復元と同じ１８世紀当時の姿を目指しつつ、新たに発見された史料や高精細化した古写真の研究を反映し、再現性を高めた。

外壁などの塗装には県北部の水辺に存在するバクテリア由来の顔料「久志間切弁柄」が使われ、焼失前のものに比べて深みのある落ち着いた赤色が特徴。外観正面の「向拝奥」と呼ばれる部分では、一つのボタンと唐草だった彫刻の文様を三つのボタンと唐草、一対の獅子とするなど、細部の装飾が変更された。

１９年の火災では、自動消火設備が未整備だったことも被害拡大の要因と指摘された。

今回はスプリンクラーに加え、電気系統の出火を未然防止する漏電遮断器や感震ブレーカーを設置。夜間でも鮮明に映る低照度型監視カメラや、火災時の消防への自動通報システムも導入した。

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