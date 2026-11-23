【アンタルヤ時事】国連気候変動枠組み条約第３１回締約国会議（ＣＯＰ３１）は２２日、成果文書の採択を断念し、閉幕した。「化石燃料からの脱却」の明記見送りに欧州連合（ＥＵ）や島しょ国などが相次ぎ反対を表明。ＣＯＰは全会一致が原則で、会期を２日延長して協議を続けたが、合意に至らなかった。

気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」では、世界の気温上昇を産業革命前から１．５度に抑える目標を掲げる。ただ、国連環境計画（ＵＮＥＰ）は今年９月、「数年以内」に目標を超えるとの見通しを示しており、ＣＯＰ３１では具体的な対策を打ち出せるかが問われていた。主要部分の合意に失敗したのは、２００９年のＣＯＰ１５などの例がある。

議長国のトルコとオーストラリアが２２日に提示した成果文書案では、世界の最終エネルギー消費に占める電力の割合（電化率）を３５年までに３５％に引き上げる目標を盛り込んだ。

一方、焦点だった脱化石燃料に関し、今月１６日の当初案に入っていた「化石燃料からの脱却に向けた行動の加速」を求めるとの文言を、産油国の反発で削除。ＣＯＰ２８で脱化石燃料に合意したことを「想起する」との表現で間接的に言及し、島しょ国やＥＵの主張にも配慮したが、折り合えなかった。

文書案はまた、大気中の二酸化炭素（ＣＯ２）を回収したり、有効利用したりする技術「ＣＣＵＳ」を活用し、３５年までに世界全体で１０億トン規模のＣＯ２処理の達成を目指すとした。ただ、化石燃料への依存の長期化を懸念する声などが上がっていた。

途上国支援では、気候変動の被害を軽減する「適応策」の資金を３５年までに少なくとも３倍にするとの目標について、当初案で明記していた「１２００億ドル（約１９兆円）」の記載を消去。基準年も今回は盛り込まず、来年のＣＯＰ３２までに検討するよう先送りしており、途上国の不満を助長した。

ＣＯＰ３２はエチオピアで開催される。

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