時事通信社の社員がプロ野球キャンプの取材中、練習球を無断で持ち帰り売却していた問題で、同社は２４日、編集局映像センター写真部の２０代男性社員を同日付で懲戒解雇とする処分を発表した。監督責任を問い、松山隆編集局長と落水浩樹写真部長、社員が当時所属していた大阪支社の松崎勝美支社長をけん責、長谷川勉編集局映像センター長を戒告とした。藤野清光編集担当取締役は役員報酬の１０％を２カ月分返上する。

同社によると、社員は２月に沖縄県で行われた阪神、ヤクルト、ＤｅＮＡ、楽天の各キャンプで、球団の許可なく球場で練習球を拾い集め、フリマサイトに出品。計５４個を５万９４０円で売却した。４球団を取材した報道陣に支給された帽子も出品、売却していた。

新谷晋由・時事通信社社長室長の話 報道機関としての中立性、公正性および社会的責任を常に意識して職務に当たるよう改めて全社員に徹底するとともに、報道倫理・コンプライアンス教育を一層強化いたします。併せて、取材先における物品の受領および管理に関するルールを見直し、実効性のある再発防止策を講じることで、信頼の回復に全力で取り組んでまいります。

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