参院の野党６党国対委員長は２４日、国会内で会談し、政治資金パーティーに政府職員を出席させていた関芳弘文部科学相に対する問責決議案を提出することを決めた。参院提出の時期は慎重に判断する。政府は「違法性はない」（高官）として続投させる構えを崩していない。与党は問責案の否決を目指す方針だが、一部に早期辞任が望ましいとの声もある。

６党は関氏が辞任しなければ消費税減税関連法案などの審議に応じないことでも一致した。立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長は記者団に「提出を確認した以上、あらゆる審議について当面慎重に対応したい」と語った。

問責案を巡り、高市早苗首相は首相官邸で記者団に「コメントは差し控える」と述べるにとどめた。関氏については「説明責任を果たしている」と擁護した。

関氏は２４日の記者会見で「職務に全力でまい進することで責任を果たしていく」と述べ、辞任を改めて否定。自民党の青木一彦参院幹事長は会見で、問責案について「もし出されればしっかり対応していく」として否決を図る姿勢を示した。参院自民幹部は「首相官邸から『辞めさせる』という話はない」と説明した。

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