岡山、広島両県を走るＪＲ芸備線の存廃を巡り、国、沿線自治体、鉄道事業者が話し合う全国初の「再構築協議会」で、国は２４日、一部区間のバス転換を盛り込んだ骨子案を提示した。自治体やＪＲ西日本など関係者の意見を踏まえ、２０２７年３月に結論をまとめる方針。協議会で方向性が示されるのは初めてで、赤字を抱える全国の路線にも影響を与えそうだ。

議論の対象は、芸備線の備中神代（岡山県新見市）―備後庄原（広島県庄原市）間の６８．５キロ。このうち、最も収支が厳しい区間は１キロ当たりの１日平均利用人数が２５人（２３～２５年度平均）にとどまっていた。骨子案は「持続可能な交通体系を構築していく観点から、バスを基軸とした交通モードへの転換を選択することが適当だ」と明記した。

会合には岡山、広島両県、新見、庄原両市やＪＲ西などの担当者が出席。国土交通省中国運輸局が骨子案を示した。バスの方が鉄道より運営費用が年約５．３億円抑えられるとした上で、鉄道の場合、インフラ維持に必要な担い手不足が深刻で、災害時の復旧にも時間がかかると指摘。バス転換が「優位性を有している」と判断した。

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