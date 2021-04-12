В Токио вводят «локальные меры по предотвращению распространения инфекции» всего через три недели после отмены чрезвычайного положения: что это и как они скажутся на жизни?

Первое чрезвычайное положение было введено в апреле 2020 года, и из-за него сорвались планы поездок и были отменены мероприятия Золотой недели. Второе чрезвычайное положение ввели в столичном округе Токио и некоторых других префектурах с начала года, уровень заражений снизился, и недавно оно было отменено. Люди полны надежд в связи с приближающимися выходными Золотой недели, но ситуация продолжает оставаться сложной, начинается четвёртая волна инфекций.

На заседании нового правительственного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией в Токио решили ввести «локальные меры для распространения инфекции» на период с 12 апреля до 11 мая. Они будут действовать в 23 специальных районах Токио, городах Мусасино, Татикава, Хатиодзи, Матида, Тофу и Футю.

В районах введения мер рестораны призовут сократить часы работы и закрываться до 20:00, а предприятиям, которые сократят время работы, предоставят компенсацию до 6 миллионов йен за месяц в зависимости от масштаба продаж.

Правительство совсем недавно, 21 марта, отменило чрезвычайное положение, объявленное в Токио в январе. Поскольку число инфицированных продолжает расти, губернатор Токио Коикэ Юрико обратилась к правительству с просьбой принять первоочередные меры.

Сравнение чрезвычайного положения и локальных мер для предотвращения распространения инфекции

Локальные меры для предотвращения распространения инфекции

Уровень опасности Уровень 3 (быстрый рост инфекции) Период С 12 апреля 2021 г. до 11 мая 2021 г. Территория действия 23 специальных района Токио, города Мусасино, Татикава, Хатиодзи, Матида, Тофу и Футю Предприятия общественного питания Призывы и приказы сократить часы работы Штрафы за нарушение Штраф до 200 000 йен

Чрезвычайное положение

Уровень опасности Уровень 4 (взрывное распространение инфекции) Период Первое: с 7 апреля 2020 г. до 25 мая 2020 г.

Второе: с 8 января 2021 г. до 21 марта 2021 г. Территория действия Весь столичный округ Токио Предприятия общественного питания Призывы и приказы сократить часы работы Штрафы за нарушение Штраф до 300 000 йен

Содержание локальных мер по предотвращению распространения инфекции

Предприятия общественного питания должны закрываться до 20:00 (штраф за нарушение до 200 000 йен)

Финансовая помощь за сокращение часов работы – до 200 000 йен для крупных компаний

Требование запрета на посещение торговых площадей для тех, кто не носит маски

Инспекция предприятий общественного питания

Мониторинг и досмотр в районах развлечений, воздержание от использования оборудования караоке

Фотография к заголовку: PIXTA

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