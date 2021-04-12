В Токио вводят «локальные меры по предотвращению распространения инфекции» всего через три недели после отмены чрезвычайного положения: что это и как они скажутся на жизни?Общество Здоровье
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На заседании нового правительственного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией в Токио решили ввести «локальные меры для распространения инфекции» на период с 12 апреля до 11 мая. Они будут действовать в 23 специальных районах Токио, городах Мусасино, Татикава, Хатиодзи, Матида, Тофу и Футю.
В районах введения мер рестораны призовут сократить часы работы и закрываться до 20:00, а предприятиям, которые сократят время работы, предоставят компенсацию до 6 миллионов йен за месяц в зависимости от масштаба продаж.
Правительство совсем недавно, 21 марта, отменило чрезвычайное положение, объявленное в Токио в январе. Поскольку число инфицированных продолжает расти, губернатор Токио Коикэ Юрико обратилась к правительству с просьбой принять первоочередные меры.
Сравнение чрезвычайного положения и локальных мер для предотвращения распространения инфекции
Локальные меры для предотвращения распространения инфекции
|Уровень опасности
|Уровень 3 (быстрый рост инфекции)
|Период
|С 12 апреля 2021 г. до 11 мая 2021 г.
|Территория действия
|23 специальных района Токио, города Мусасино, Татикава, Хатиодзи, Матида, Тофу и Футю
|Предприятия общественного питания
|Призывы и приказы сократить часы работы
|Штрафы за нарушение
|Штраф до 200 000 йен
Чрезвычайное положение
|Уровень опасности
|Уровень 4 (взрывное распространение инфекции)
|Период
|Первое: с 7 апреля 2020 г. до 25 мая 2020 г.
Второе: с 8 января 2021 г. до 21 марта 2021 г.
|Территория действия
|Весь столичный округ Токио
|Предприятия общественного питания
|Призывы и приказы сократить часы работы
|Штрафы за нарушение
|Штраф до 300 000 йен
Содержание локальных мер по предотвращению распространения инфекции
- Предприятия общественного питания должны закрываться до 20:00 (штраф за нарушение до 200 000 йен)
- Финансовая помощь за сокращение часов работы – до 200 000 йен для крупных компаний
- Требование запрета на посещение торговых площадей для тех, кто не носит маски
- Инспекция предприятий общественного питания
- Мониторинг и досмотр в районах развлечений, воздержание от использования оборудования караоке
Фотография к заголовку: PIXTA
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