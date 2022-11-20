Число выявленных за год заражений сифилисом в Японии впервые превысило 10 000: повлияли ли приложения для поиска партнёров?Общество Здоровье
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Согласно опросу, проведенному Национальным институтом инфекционных заболеваний, число пациентов с сифилисом, зарегистрированных в 2022 году, на 23 октября составило 10 141 человек, впервые превысив 10 000 с использованием текущего метода исследования. Уже в августе оно превысило рекордный показатель в 7983 человека в 2021 году в годовом исчислении и с тех пор продолжает расти высокими темпами. По префектурам наибольшее количество случаев было зарегистрировано в Токио – 2880, затем следуют Осака (1366), Айти (573) и Хоккайдо (443).
Сифилис – бактериальное инфекционное заболевание, возбудителем которого является бледная трепонема. Число случаев заражения в Японии растёт примерно с 2013 года. Заболевание распространяется главным образом половым путём, оно часто проявляется в виде припухлостей на гениталиях с последующей сыпью по всему телу. Предполагают, что одним из факторов, влияющих на рост числа заражений, является половой акт с большим числом людей, с которыми знакомятся через сайты онлайн-общения (SNS) и т. п.
Поскольку симптомы иногда отсутствуют или быстро исчезают, инфицированные люди могут неосознанно распространять инфекцию. При заражении во время беременности возрастает риск мертворождения или выкидыша, а передача инфекции от матери ребёнку вызывает врождённый сифилис у младенцев, который может вызывать различные симптомы, такие как сыпь и глухота.
Фотография к заголовку: PIXTA
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