Результаты опроса показывают рост интереса к романтическим отношениям среди молодых японцев

Опрос молодых японцев в возрасте 19 и 20 лет показал увеличение числа тех, кто хочет вступить в брак.

Три четверти опрошенных хотят в будущем вступить в брак

Опрос молодых людей, которым исполнилось 20 лет за год, предшествующий Дню совершеннолетия 12 января 2026 года, показал, что 55,5% из них «активно ищут партнёра противоположного пола».

В ноябре 2025 года агентство знакомств для поиска партнёра для брака O-net провело онлайн-опрос, в результате которого было получено 274 ответа (157 от мужчин и 117 от женщин).

Результаты показали, что 61,1% молодых мужчин и 47,9% молодых женщин активно искали себе пару противоположного пола. Эти показатели растут второй год подряд, и O-net предполагает, что молодые люди «могут проявлять большую активность в знакомствах в результате ограничений на общение с другими людьми в подростковом возрасте из-за пандемии COVID-19».

На вопрос о предыдущих отношениях 54,8% молодых мужчин и 53,0% молодых женщин ответили, что встречались с кем-то раньше, что составляет 54,0% от общего числа опрошенных. В общей сложности 34,3% заявили, что в настоящее время состоят в отношениях с человеком противоположного пола, что на 6,5 процентных пункта больше, чем в предыдущем году, при этом наблюдается рост по сравнению с прошлым годом как среди мужчин (36,9%), так и среди женщин (30,8%).

В целом, 75,6% респондентов хотят вступить в брак либо поскорее, либо когда-нибудь в будущем, что больше, чем в предыдущем году, когда был зафиксирован самый низкий результат за всю историю опроса. Однако около 10% молодых мужчин и женщин выразили негативное отношение к браку.

Среди респондентов, желающих вступить в брак в ближайшее время или в будущем, 67,7% заявили, что хотят иметь детей после свадьбы. Это самый высокий показатель за последнее десятилетие, и, согласно статистике, среди молодых мужчин этот показатель составил 74,2%, а среди молодых женщин – 58,4%.

