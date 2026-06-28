Сверхстареющее общество в Японии: старость как причина смерти догоняет болезни сердца

В Японии растёт число тех, кто отметил свой столетний юбилей, но мы всё-таки не можем жить вечно. Со временем наше отношение к смерти меняется, и многие люди хотят встретить конец своей жизни мирно и спокойно, отказавшись от операций, которые могли бы на какое-то время ещё продлить жизнь.

Согласно предварительным демографическим данным, опубликованным Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, оценочное число умерших в 2025 году составило 1 589 489 человек. Это на 15 889 меньше, чем рекордные за всё послевоенное время 1 605 378 человек в 2024 году, но этот показатель остаётся высоким.

Среди причин смерти лидирует рак – 378 812 смертей (коэффициент смертности, то есть количество смертей на 100 000 человек, составил 317,3). За ним следовали сердечно-сосудистые заболевания (исключая гипертонию) – 220 447 смертей (184,7 на 100 000), старость – 214 711 (179,9 на 100 000 человек) и цереброваскулярные заболевания – 100 355 смертей (84,1 на 100 000 человек).

Анализируя ежегодные тенденции смертности по основным причинам смерти, можно отметить, что рак остается ведущей причиной смерти с 1981 года. В 2025 году на него приходилось 23,8% всех смертей, то есть почти четверть.

В 1985 году сердечно-сосудистые заболевания (за исключением гипертонии) стали второй по значимости причиной смерти, вытеснив цереброваскулярные заболевания, и к 2025 году на них приходилось 13,9% всех смертей. Старость как причина смерти демонстрировала тенденцию к снижению с конца Второй мировой войны, но после 2001 года число смертей от старости снова начало расти, и она стала третьей по значимости причиной смерти в 2018 году, вытеснив цереброваскулярные заболевания и составив 13,5% всех смертей к 2025 году.

Наибольший вклад в увеличение смертности в пожилом возрасте вносит старение населения: люди в возрасте 80 лет и старше сейчас составляют 10% от общей численности населения. Кроме того, после введения системы страхования долгосрочного ухода увеличилось количество услуг по уходу на дому и паллиативной помощи в домах престарелых, а также сформировалось мнение, что люди воспринимают мирную смерть как «спокойную кончину» без лечения, продлевающего жизнь, как это часто бывает в больницах.

Материалы

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения: Обзор ежемесячного отчёта о статистике динамики населения за 2025 год (предварительные данные) (на японском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA

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