Небольшой рост рождаемости в Японии после десяти лет снижения: рождаемость за первое полугодие 2026 года

Небольшой рост рождаемости в Японии после десяти лет снижения: рождаемость за первое полугодие 2026 годаОбщество
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Пятый год подряд количество рождений ниже 400 000
Предварительные демографические данные, опубликованные Министерством здравоохранения, труда и благосостояния, показывают, что с января по июнь 2026 года в Японии родилось 342 068, что на 0,8% (2788) больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Число рождений за первое полугодие находится на уровне ниже 400 000 пятый год подряд, хотя впервые за 11 лет оно выросло по сравнению с показателем предыдущего года.
При этом число смертей сократилось на 6,9% до 778 982. Естественная убыль, рассчитанная путём вычитания числа рождений из числа смертей, составила 436 914 человек, то есть сокращение численности населения продолжается. Кроме того, число браков, то есть показатель, опережающий число рождений, незначительно увеличилось на 0,2% и составило 238 979.
Число рождений за весь год впервые опустилось ниже 800 000 в 2022 году, а в 2024 году – ниже 700 000, и рекордно низкие показатели наблюдаются десять лет подряд. Предварительные данные включают иностранцев, проживающих в Японии, и японцев, проживающих за рубежом. Окончательные данные, которые будут опубликованы в будущем, будут включать только японцев, проживающих в Японии, и, как правило, цифры будут ниже предварительных.
Демография Японии (первое полугодие)
|2026 г.
|2025 г.
|Рождения (чел.)
|342 068
|339 280
|Смерти (чел.)
|778 982
|836 818
|Естественный прирост/убыль (чел.)
|- 436 914
|- 497 538
|Количество браков (пар)
|238 979
|238 561
|Количество разводов (пар)
|90 177
|93 755
Создано редакцией на основе данных статистики естественного движения населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения
Материалы
- Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, Предварительный отчёт о естественном движении населения (июнь 2026 г.) (на японском языке)
Фотография к заголовку: PIXTA
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