35% не состоящих в браке молодых людей не намерены вступать в брак: среди причин называют обеспокоенность по поводу дохода, приоритет досуга и хобби

35% не состоящих в браке молодых людей не намерены вступать в брак: среди причин называют обеспокоенность по поводу дохода, приоритет досуга и хоббиОбщество
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Женщины видят проблему в работе по дому и уходе за детьми
Правительственное Агентство по делам детей и семьи провело опрос, охвативший примерно 100 000 человек в возрасте от 15 до 39 лет. Он показал, что 35,1% не состоящих в браке лиц (43 529 человек) ответили, что не намерены вступать в брак. Из тех, кто высказал желание вступить в брак, 37,5% собираются это сделать «когда-нибудь», не указав конкретных сроков, что превышает число тех, кто назвал определённый период.
Опрос проводился онлайн с мая по август этого года, и были получены достоверные ответы примерно от 68 000 человек. 60% респондентов составляли женщины.
В качестве основных препятствий для вступления в брак были названы проблемы с доходом, нехватка свободного времени и отсутствие подходящего партнёра.
Анализируя данные по полу и возрастным группам, можно заметить, что девушки в подростковом и юношеском возрасте чаще всего рассматривают неравенство в распределении домашних обязанностей и ухода за детьми как препятствие для вступления в брак, в то время как для женщин в возрасте около тридцати лет основной причиной невступления в брак.
Главными приоритетами, которые для респондентов были предпочтительнее брака, были свободное время и хобби, физический и душевный комфорт, а также стабильный доход и работа.
Материалы
- Агентство по делам детей и семьи: Комплексное исследование молодого поколения (опрос 100 000 молодых людей) (на японском языке)
Фотография к заголовку: PIXTA
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