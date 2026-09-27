35% не состоящих в браке молодых людей не намерены вступать в брак: среди причин называют обеспокоенность по поводу дохода, приоритет досуга и хобби

В Японии по сравнению с другими странами мало детей рождается вне брака, большинство рождается у замужних женщин. Если при снижении рождаемости треть молодых людей не намерены вступать в брак, это может привести к ускорению падения рождаемости.

Женщины видят проблему в работе по дому и уходе за детьми

Правительственное Агентство по делам детей и семьи провело опрос, охвативший примерно 100 000 человек в возрасте от 15 до 39 лет. Он показал, что 35,1% не состоящих в браке лиц (43 529 человек) ответили, что не намерены вступать в брак. Из тех, кто высказал желание вступить в брак, 37,5% собираются это сделать «когда-нибудь», не указав конкретных сроков, что превышает число тех, кто назвал определённый период.

Опрос проводился онлайн с мая по август этого года, и были получены достоверные ответы примерно от 68 000 человек. 60% респондентов составляли женщины.

В качестве основных препятствий для вступления в брак были названы проблемы с доходом, нехватка свободного времени и отсутствие подходящего партнёра.

Анализируя данные по полу и возрастным группам, можно заметить, что девушки в подростковом и юношеском возрасте чаще всего рассматривают неравенство в распределении домашних обязанностей и ухода за детьми как препятствие для вступления в брак, в то время как для женщин в возрасте около тридцати лет основной причиной невступления в брак.

Главными приоритетами, которые для респондентов были предпочтительнее брака, были свободное время и хобби, физический и душевный комфорт, а также стабильный доход и работа.

Материалы

Агентство по делам детей и семьи: Комплексное исследование молодого поколения (опрос 100 000 молодых людей) (на японском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA

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