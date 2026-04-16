Кухонная режущая утварь: острота японских лезвий в овощечистках, слайсерах и ножницах

Кухонная режущая утварь: острота японских лезвий в овощечистках, слайсерах и ножницахОбщество Культура Еда и напитки
Японские облегчённые овощечистки созданы по запросам покупателей
Этот кухонный инструмент предназначен для снятия тонкого слоя кожицы овощей, и в магазине «Иидая» представлено около 100 различных видов овощечисток.
Несмотря на широкий выбор, президент компании в шестом поколении Иида Юта разработал собственную овощечистку. Он искал продукт, который чистил бы с меньшими усилиями и был бы удобнее в использовании, в ответ на запрос покупателя с ревматизмом, которому было трудно пользоваться руками. Он перепробовал более 200 различных типов, но ни один не показался ему удовлетворительным. Осознав, что для овощечистки ключевое значение имеет угол между рукояткой и лезвием, Иида в сотрудничестве с производителями приступил к созданию прототипов и исследованиям, изменяя угол на один градус за раз.
После пяти лет разработок они создали овощечистку, которая может отделять кожицу очень легко. Производство на всех этапах, от изготовления форм до сборки, проходит в Японии. Овощечистка, изготовленная полностью из нержавеющей стали для длительного использования и с возможностью приобретения сменных лезвий, получила название Ever Peeler.
После выпуска новой овощечистки в продажу в конце 2019 года она стала невероятно популярной. Когда информация о её демонстрации в телепрограммах и получении премии Good Design Award распространилась за рубежом, туристы, посещающие Японию, стали спрашивать, где купить именно EverPeeler.
Компания гарантирует её остроту и долговечность. Иида говорит, что недавно компания по переработке пищевых продуктов дала замечательный отзыв: «Даже после очистки около 30 000 штук общим весом 6,5 тонн сладкого картофеля лезвие ещё острое. Мы купили сменные лезвия, когда нужно будет их менять?».
Компания-производитель находится в городе Сэки, префектура Гифу, известном своими традициями металлообработки. Больгим спросом пользуются также кухонные ножницы, изготовленные тем же производителем из Сэки. Хотя сама идея таких ножниц не является японской, ножницы этой компании с зубчатым режущим краем высоко ценятся за прочность лезвий и способность чисто разрезать даже скользкую куриную кожу.
Слайсер японского производства, специально разработанный для нарезки «самых твёрдых продуктов в мире»
Слайсер, используемый для тонкой нарезки овощей пластинами или соломкой, сейчас используется по всему миру. Однако самая продаваемая в «Иидая» овощерезка выделяется на общем фоне остротой лезвий. Произведенная в Японии овощерезка позволяет регулировать толщину нарезки от примерно 0,5 мм до 3 мм, при этом даже мягкие помидоры можно легко нарезать тонкими ломтиками. Ее название Quirelois основано на игре слов – по-японски кирэру ва значит «Как она режет!».
Кроме того, в Японии есть традиционный инструмент для нарезки кацуобуси – твёрдого ферментированного и высушенного тунца бонито. Иида полюбил этот инструмент и по его настоянию производством занялась компания в Цубамэ-Сандзё, префектура Ниигата – регионе, известном своей металлообрабатывающей промышленностью. Сейчас готовые хлопья кацуобуси можно купить в магазине, однако, имея такой красивый инструмент, невольно захочется потратить время и силы, чтобы самостоятельно настрогать кацуобуси.
Десять кухонных товаров, популярных среди иностранных туристов
- Тёрки
- Ступки и пестики
- Формы для онигири и коврики для сворачивания суси
- Мелкие предметы с лезвиями (овощечистки, слайсеры и т. д.)
- Железные чайники и ситечки для чая
- Керамические кастрюли донабэ и металлические юкихира набэ
- Сковородки
- Сковородки для омлета и палочки для еды
- Разделочные доски
- Дозаторы соевого соуса и мешалки для мисо
Материал и текст: редакция Nippon.com.
Фотографии: Номура Кадзуюки (если не указано иное)
Фотография к заголовку: Лезвия производителей Everpeeler и Kireruwaa
