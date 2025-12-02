«Работать, работать, работать»: объявлен победитель конкурса «Слово года в Японии 2025»

Японский язык в этом году

Выражение новой премьер-министра Японии Такаити Санаэ было выбрано в качестве «слова года».

Первая женщина на посту премьер-министра сразу же принялась за работу

1 декабря 2025 года издательство «Дзию кокуминся» объявило результаты конкурса на «слово года». Оно назвало 10 финалистов и выражение-победителя, на это раз были выбраны слова Такаити Санаэ, первой женщины на посту премьер-министра Японии – она сказала, что «будет работать, работать, работать, работать, работать». Она заняла этот пост 21 октября.

Премьер-министра Такаити, появившуюся на церемонии в Токио 1 декабря, чтобы представить победившую фразу, подвергли критике за заявление о том, что она намерена «покончить с балансом между работой и личной жизнью» в своём графике ради достижения необходимых результатов для Японии, а в парламенте её критиковали за то, что она заставила своих сотрудников приходить к ней в 3:00 утра для подготовительных встреч перед важными парламентскими обсуждениями. Кстати, на третьем месте в конкурсе «Слово года» в 1989 году оказалось выражение «Можете ли сражаться 24 часа?». Даже в годы Рэйва Япония всё ещё не избавилась от менталитета периода Сёва (1912-1989).

В число 10 финалистов, отобранных из первоначального списка из 30 номинантов, вошли самые разные слова – от очаровательных мемов (совёнок эххо-эххо) и причудливых персонажей (маскот Всемирной выставки в Осаке Мяку-Мяку) до гораздо более серьёзных событий в стране и в мире, таких как участившиеся вторжения диких медведей в места проживания людей по всей стране, тарифы президента США Дональда Трампа и вызванные ими экономические потрясения, а также изменения климата, из-за которых в Японии и многих других частях мира вместо плавной смены четырёх времён года будет наблюдаться только два с быстрыми переходами между ними.

Члены жюри, выбравшие победителей, прокомментировали свой выбор. Мангака и колумнист Синсан Намэко (Икэмацу Эми) описала 2025 год как год важных вех и знаменательных дат: восьмидесятилетие окончания Второй мировой войны и столетний юбилей эпохи Сёва в Японии, а также избрание Папы Римского Льва XIV и приход Такаити к власти как первой женщины-лидера Японии. Тем временем, как рассказчик Канда Хакудзан, так и комик Патрик Харлан отметили растущее влияние социальных сетей, которые во многих случаях превосходят телевидение в качестве основного двигателя массовой культуры и источника новых выражений.

В этом году был объявлен дополнительный специальный приз в знак признания ミスタープロ野球 (мисута- пуро якю:, «Мистер профессиональный бейсбол»), отсылки к легенде бейсбола Yomiuri Giants Нагасиме Сигэо, который скончался в июне 2025 года. Художник манги Яку Мицуру назвал Нагасиму фигурой, особенно подходящей для такой награды, учитывая множество причудливых и запоминающихся высказываний, которые он оставил своим поклонникам на протяжении многих лет.

Наконец, Оцука Ёко, главный редактор «Основных сведений по современной терминологии» (Гэндай ё:го-но кисо тисики), ежегодного справочника по новейшим терминам, обратила внимание на иероглиф 米, означающий «рис» и встречающийся в традиционном японском варианте слова «Соединённые Штаты». Его связь со «старым-старым рисом» и «тарифами Трампа», фигурирующими среди финалистов конкурса в этом году, может предвещать появление этого иероглифа в конкурсе на «иероглиф года», результаты которого объявят позднее в этом месяце.

Слово-победитель 2025 года

働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相, Хатарайтэ, хатарайтэ, хатарайтэ, хатарайтэ, хатарайтэ маиримасу / дзёсей сюсё:. Первая женщина-премьер-министр Японии Такаити Санаэ сказала, что «будет работать, работать, работать, работать, работать», вызвав критику со стороны многих за то, что её акцент на работе идёт вразрез со стремлением жителей страны найти лучший баланс между работой и личной жизнью.

Другие финалисты

エッホエッホ, Эххо эххо. Фотография бегущего совёнка, сделанная голландским фотографом Ханни Хир в 2021 году, в 2025 году стала мемом в Японии, ассоциируясь с пыхтением и сопением, характерным для бега. Эта фраза обрела собственную жизнь и часто использовалась в социальных сетях при упоминании спешки.

オールドメディア, Орудо мэдиа. В эпоху интернета газеты и телевидение можно отнести к «старым СМИ». Их часто обвиняют в предвзятости, многие политики и другие люди предпочитают публикации в социальных сетях и короткие видеоролики, но также растёт обеспокоенность отсутствием критической оценки онлайн-контента.

緊急銃猟／クマ被害, кинкю: дзю:рё: / кума хигай. 1 сентября был введён новый закон об «экстренном отстреле» (кинкю: дзю:рё:), разрешающий отстрел медведей, кабанов и других опасных животных, проникающих в населённые пункты, по решению мэра. Термин кума хигай, «ущерб от медведей», относится к ущербу или травмам, причинённым медведями – в 2025 году такие случаи происходят чаще, чем в обычные годы.

国宝（観た）, Кокухо: (мита). Фильм «Национальное достояние» (Кокухо:) о театре Кабуки стал настоящим хитом – на данный момент он может стать самым кассовым японским фильмом с живыми актёрами за всю историю киноиндустрии. Ажиотаж был настолько велик, что очень часто можно было услышать вопрос: «Вы смотрели “Национальное достояние”?» (Кокухо: мита?).

古古古米, Кококомаи. «Рис поза-позапрошлого года» стал темой обсуждений, когда в связи с резким ростом цен на рис правительство выпустило в продажу рис из государственных запасов, и чаще стали использоваться слова комаи, «старый (прошлогодний) рис», а также кокомаи («старый-старый рис») и кококомаи («старый старый рис»). Рис прошлогоднего урожая называют «старым» с 1 ноября следующего года, с добавлением ко («старый») за каждый последующий год.

トランプ関税, Торампу кандзэй. «Таможенные пошлины Трампа» обрушились на многих торговых партнёров США, в том числе и на Японию. Это заставило правительство в спешке договариваться о сделке по снижению экономического ущерба, особенно для автомобильной промышленности.

Министр экономического возрождения Акадзава Рёсэй примерно за полгода десять раз посетил США для упорных переговоров и добился определённых уступок, в том числе снижения пошлины на автомобили с 27,5% до 15%, однако эта ставка всё равно остаётся чрезвычайно высокой по сравнению с первоначальными 2,5%.

二季, Ники. Всё больше экспертов предупреждают, что по мере изменения климата меняется и характер погоды, так что четыре сезона (сики), смену которых так любят японцы, сократятся до двух (ники), поскольку климат от зимы к лету будет меняться резче, не оставляя времени для весны и осени.

ミャクミャク, Мяку-Мяку, официальный талисман Всемирной выставки Expo 2025 в Осаке. Это красочное существо поначалу считалось странным и даже пугающим, но затем покорило сердца посетителей Expo и стало одним из самых популярных маскотов-юрукяра за последнее время, что привело к значительному росту продаж сувениров с ним.

Фотография к заголовку (по часовой стрелке, слева сверху): премьер-министр Японии Такаити Санаэ прибывает в Кимхэ, Южная Корея, 30 октября (© Ли Ён Хо/Sipa USA via Reuters Connect); выступает в Палате советников 6 ноября (© Кадзуки Оиси/Sipa USA via Reuters Connect); появляется с президентом США Дональдом Трампом в Ёкосуке, преф. Канагава, 28 октября (© Reuters); посещает пленарное заседание саммита лидеров G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка, 22 ноября (© Misper Apawu/pool, via Reuters); с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Йоханнесбурге 23 ноября (© DPR PMO/ANI Photo, via Reuters Connect)