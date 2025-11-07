Самые популярные японские слова 2025 года

Японский язык в этом году

Издательство «Дзию кокуминся» 5 ноября объявило ежегодный список номинантов на слова и фразы, которые лучше всего представляют этот год.

Слова, которые рассказывают о событиях года

Ежегодно издательство «Дзию кокуминся», публикующее «Основные сведения по современной терминологии» (Гэндай ё:го-но кисо тисики), ежегодный справочник по новейшим терминам, используемым в японском языке, проводит конкурс на определение «слов года». 5 ноября комитет издательства опубликовал список из 30 слов и выражений, которые стали частью устной и письменной речи в Японии в этом году.

Ниже приведены наши объяснения 30 номинантов этого года. Финалисты и победители будут объявлены 1 декабря.

Номинанты на премию «Слово 2025 года»

エッホエッホ, Эххо эххо. Фотография бегущего совёнка, сделанная голландским фотографом Ханни Хир в 2021 году, в 2025 году стала мемом в Японии, ассоциируясь с пыхтением и сопением, характерным для бега. Эта фраза обрела собственную жизнь и часто использовалась в социальных сетях при упоминании спешки.

オールドメディア, Орудо мэдиа. В эпоху интернета газеты и телевидение можно отнести к «старым СМИ». Их часто обвиняют в предвзятости, многие политики и другие люди предпочитают публикации в социальных сетях и короткие видеоролики, но также растёт обеспокоенность отсутствием критической оценки онлайн-контента.

Статьи по теме

おてつたび, Отэцутаби. Это слово-гибрид, образованное от слов о-тэцудаи («помощь», кратковременная подработка) и таби («путешествие»). Так называется сервис, который связывает людей, желающих поработать в отпуске, с региональными гостиницами или фермами, у которых не хватает работников.

オンカジ, Онкадзи, «онлайн-казино». Использование таких сайтов в Японии незаконно, но неоднократно японских спортсменов и артистов уличали в участии в азартных играх онлайн. Поскольку сами иностранные сайты легальны в своих юрисдикциях, доступ к их услугам может не считаться преступлением. Исследование показало, что японские игроки ежегодно делают ставки на таких сайтах на общую сумму более 1 триллиона йен.

Статьи по теме

企業風土, кигё фу:до, «корпоративная культура», которая оказалась в центре внимания: появились истории о компаниях, не оказывающих должной поддержки женщинам и не уделяющих достаточного внимания требованиям безопасности.

教皇選挙, кё:ко: сэнкё, «выборы папы». В мае в Ватикане прошли выборы, на которых избрали Папу Льва XIV. Они привлекли внимание как в Японии, так и во всем мире, особенно потому, что в это же время в японских кинотеатрах демонстрировался фильм «Конклав» (2024).

緊急銃猟／クマ被害, кинкю: дзю:рё: / кума хигай. 1 сентября был введён новый закон об «экстренном отстреле» (кинкю: дзю:рё:), разрешающий отстрел медведей, кабанов и других опасных животных, проникающих в населённые пункты, по решению мэра. Термин кума хигай, «ущерб от медведей», относится к ущербу или травмам, причинённым медведями – в 2025 году такие случаи происходят чаще, чем в обычные годы.

Статьи по теме

国宝（観た）, Кокухо: (мита). Фильм «Национальное достояние» (Кокухо:) о театре Кабуки стал настоящим хитом – на данный момент он может стать самым кассовым японским фильмом с живыми актёрами за всю историю киноиндустрии. Ажиотаж был настолько велик, что очень часто можно было услышать вопрос: «Вы смотрели “Национальное достояние”?» (Кокухо: мита?).

古古古米, Кококомаи. «Рис поза-позапрошлого года» стал темой обсуждений, когда в связи с резким ростом цен на рис правительство выпустило в продажу рис из государственных запасов, и чаще стали использоваться слова комаи, «старый (прошлогодний) рис», а также кокомаи («старый-старый рис») и кококомаи («старый старый рис»). Рис прошлогоднего урожая называют «старым» с 1 ноября следующего года, с добавлением ко («старый») за каждый последующий год.

Статьи по теме

7月5日, Ситигацу ицука. Из-за слухов о «5 июля», основанных на сюжете «пророческой» манги, которая предсказывала мощное землетрясение и цунами, многие туристы из-за рубежа, особенно из Гонконга, отказались от планов приехать в Японию. Научного обоснования этому пророчеству о катастрофе не было, но его широкое распространение привело к сокращению потока туристов из некоторых регионов.

Статьи по теме

戦後80年／昭和100年 Сэнго хатидзю: нэн / Сёва хяку нэн. В этом году отмечалось «восьмидесятилетие окончания Второй мировой войны» и «столетие начала эпохи Сёва», в связи с чем вещательные компании, издатели и другие средства массовой информации выпустили множество ретроспектив крупных событий.

Статьи по теме

卒業証書19.2秒, Соцугё: сё:сё 19,2 бё:, «19,2 секунды». Местный политический скандал привлёк внимание всей страны после того, как Такубо Маки, мэр города Ито в префектуре Сидзуока, была обвинена в ложном заявлении об окончании Университета Тоё, хотя на самом деле она была отчислена. Когда в ходе последующего расследования её спросили, показывала ли она документы об окончании университета соответствующим органам, она дала необычайно точный ответ: «Да, на 19,2 секунды». Позднее городское собрание подавляющим большинством голосов приняло вотум недоверия.

チャッピー. Тяппи-. Эта аббревиатура ChatGPT стала общепринятой среди японских пользователей повсеместно используемого генеративного чат-бота на основе искусственного интеллекта от OpenAI.

Статьи по теме

チョコミントよりもあ・な・た, Тёкоминто ёри мо аната. «Я люблю тебя больше, чем шоколадно-мятное (мороженое)» – припев «Ai Scream!» (игра слов на японском языке «мороженое» и «крик любви»), дебютной песни трио AiScReam, которая произвела фурор в TikTok и других социальных сетях.

トランプ関税, Торампу кандзэй. «Таможенные пошлины Трампа» обрушились на многих торговых партнёров США, в том числе и на Японию. Это заставило правительство в спешке договариваться о сделке по снижению экономического ущерба, особенно для автомобильной промышленности.

Статьи по теме

長袖をください, Нагасодэ о кудасай. «Дайте одежду с длинными рукавами!» – тщетно умолял комик Цуда Ацухиро, участник дуэта «Дайан», в одном из эпизодов популярного комедийного скетч-шоу, изображая человека, который едет по делам в холодную Ниигату.

二季, Ники. Всё больше экспертов предупреждают, что по мере изменения климата меняется и характер погоды, так что четыре сезона (сики), смену которых так любят японцы, сократятся до двух (ники), поскольку климат от зимы к лету будет меняться резче, не оставляя времени для весны и осени.

Статьи по теме

ぬい活, Нуикацу. В этой новой интерпретации слова кацу, сокращения от кацудо, «деятельность», отражено то, что любители мягких игрушек (нуигуруми) берут своих любимцев с собой в магазины, рестораны и другие места, и делятся их фотографиями с единомышленниками в социальных сетях.

働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相, Хатарайтэ, хатарайтэ, хатарайтэ, хатарайтэ, хатарайтэ маиримасу / дзёсей сюсё:. Первая женщина-премьер-министр Японии Такаити Санаэ сказала, что «будет работать, работать, работать, работать, работать», вызвав критику со стороны многих за то, что её акцент на работе идёт вразрез со стремлением жителей страны найти лучший баланс между работой и личной жизнью.

Статьи по теме

ビジュイイじゃん, Бидзю ий дзян. Здесь бидзю происходит от «visual», а общий смысл фразы – «Выглядишь сегодня отлично». Это строка из сингла «Ий дзян» группы M!LK, нашедшего особый отклик у поклонников.

ひょうろく, Хёроку. Комик Хёроку произвёл фурор в этом году своими появлениями на различных шоу, особенно на тех, где он разыгрывал гостей, в полной мере используя своё невозмутимое выражение лица, заставляя окружающих гадать, притворяется ли он или же реагирует естественно на ситуации, в которых он оказывается. В последние годы он отошёл от жанра буффонады, чтобы появляться и в более серьёзных драматических программах.

物価高, Буккадака. Популярность выражения «высокие цены» связана с тем, что после долгих лет дефляции в Японии цены снова растут, что ставит потребителей перед проблемой роста стоимости товаров и услуг при общем отставании роста зарплат. Мировая нестабильность приводит к росту цен на энергоносители и продукты питания, оставляя японских покупателей в состоянии постоянной неопределённости.

Статьи по теме

フリーランス保護法, Фури-рансу хого хо:. «Закон о защите фрилансеров», то есть Закон об обеспечении надлежащих транзакций с участием определённых доверенных бизнес-операторов, вступил в силу в ноябре 2024 года в рамках усилий правительства по предотвращению несправедливого обращения с фрилансерами и другими индивидуальными операторами со стороны деловых партнёров, обладающих большим влиянием в отношениях между ними.

Статьи по теме

平成女児, Хэйсэй дзёдзи. «Девочки годов Хэйсэй», то есть те, кто учился в начальной школе в конце 1990-х и начале 2000-х годов, сейчас находятся в возрасте двадцати-тридцати лет и задают потребительские и культурные тренды, ностальгически вспоминая времена своего детства. Их предпочтения в стиле «хэйсэй-ретро» характеризуются пастельными тонами, лентами, сердечками и другими атрибутами молодёжной культуры того времени.

Статьи по теме

ほいたらね, Хоитара нэ. Сериал телерадиокомпании NHK «Ампан», рассказывающий о Комацу Нобу, жене создателя франшизы «Ампамман» Янасэ Такаси, распространил в обществе эту фразу, означающую «скоро увидимся» на диалекте Тоса префектуры Коти. Среди других фраз, ставших популярными благодаря использованию в этой программе, были тассуй га (что-то вроде «не могу больше») и тамару ка (выражение удивления или шока).

麻辣湯, Ма-ра-тан. Японское произношение сычуаньского супа малатанг. Термин стал популярным, поскольку всё больше посетителей хотят попробовать это острое и ошеломляющее вкусовые рецепторы лакомство. Рестораны предоставляют клиентам возможность выбрать ингредиенты и степень остроты блюда, что значительно повысило его популярность с конца 2024 года.

Статьи по теме

ミャクミャク, Мяку-Мяку, официальный талисман Всемирной выставки Expo 2025 в Осаке. Это красочное существо поначалу считалось странным и даже пугающим, но затем покорило сердца посетителей Expo и стало одним из самых популярных маскотов-юрукяра за последнее время, что привело к значительному росту продаж сувениров с ним.

薬膳, Якудзэн. «Лечебные блюда» – последнее модное течение в сфере здорового питания, оно сосредоточено на сочетании свежих сезонных ингредиентов с травами и другими добавками, которые якобы исцеляют любые недуги. Когда манга «Ешь, спи и жди счастья» (Сиавасэ ва табетэ нетэ матэ) была экранизирована на канале NHK, акцент на этом здоровом подходе к питанию повысил его узнаваемость и вызвал к жизни новую волну кулинарных книг, рассказывающих о секретах этого подхода.

ラブブ, Рабубу. Персонажи Лабубу, которые создал дизайнер из Гонконга Лун Касин, стали мировым хитом благодаря их продвижению звёздами K-pop и другими знаменитостями по всему миру. Они также завоевали популярность среди молодёжи в Японии, способствуя возрождению школьной моды на подвешивание плюшевых игрушек к школьным сумкам и рюкзакам.

リカバリーウェア, Рикабари- уэа. «Одежда для реабилитации» изначально была высокотехнологичной экипировкой для спортсменов, стремящихся восстановиться после соревнований или интенсивных тренировок. Считается, что включение в ткань керамических элементов, передающих инфракрасное излучение, согревает мышечную ткань и улучшает кровообращение, тем самым ускоряя восстановление после усталости. Эти изделия пользуются популярностью не только у спортсменов, но и у обычных людей, которые ищут наиболее функциональную одежду для сна.

Материалы

Фотография к заголовку (по часовой стрелке, слева сверху): премьер-министр Такаити Санаэ встретился с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь смягчить удар «тарифов Трампа» (© Jiji); суп малатан был популярным блюдом в меню (© Pixta); тамагочи являются частью возрождающейся культуры «девушек Хэйсэй» (© Nippon.com); в Тамба, префектура Хёго, 30 июля была зафиксирована рекордно высокая для Японии температура в 41,2ºC, что символизировало изменения климата в стране (© Jiji); Мяку Мяку, популярный талисман выставки Osaka Expo (© Nippon.com); в этом году гораздо чаще стал ощущаться ущерб от диких медведей (предоставлено префектурой Акита, © Jiji)