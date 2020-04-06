Итоги месяца: март 2020

Japan Timeline

Новости

Распространение коронавируса нового типа, решение отложить проведение токийских Одимпийских и Паралимпийских игр и другие события марта 2020 года в Японии.

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В связи с распространением коронавируса нового типа Японская ассоциация сумо объявила о проведении Весеннего чемпионата сумо (в осакском спорткомплексе «Одион арина») в отсутствие зрителей. Чемпионат стартовал 8 марта. Одно из главных состязаний сумо состоялось при пустых трибунах впервые за 75 лет с Летнего чемпионата 1945 года.

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Хиросимская окружная прокуратура арестовала по подозрению в нарушении Закона о публичных выборах общественного секретаря Каваи Анри, депутата Палаты представителей (от Хиросимского избирательного округа) от Либерально-демократической партии и жену бывшего министра юстиции Каваи Кацуюки, а также политического секретаря самого Кацуюки и ещё двух его помощников за превышающее допустимый предел вознаграждение лицам, работавшим на агитационных автомобилях в ходе прошлогодних июльских выборов в Палату представителей.

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В городе Футаба префектуры Фукусима, вся территория которого оставалась зоной эвакуации со времени аварии на АЭС «Фукусима-1» электроэнергетической компании TEPCO, в 0 часов было частично снято распоряжение об обязательной эвакуации. Отмена режима эвакуации для части территории города Футаба произошла впервые.

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Премьер-министр Абэ Синдзо на заседании штаба по борьбе с коронавирусом объявил о двухнедельной самоизоляции в указанных местах для всех лиц (в том числе японцев), прибывающих из Китая и Южной Кореи. Требование начало действовать 9 марта.

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Правительство Японии объявило, что визит в качестве государственного гостя председателя КНР Си Цзиньпина, который был запланирован на апрель, отложен.

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В связи с распространением коронавирусной инфекции принято решение отложить начало сезона (запланированное на 20 марта) в обеих лигах профессионального бейсбола Японии – Западной и Тихоокеанской.

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Исполнилось девять лет со дня Великого восточно-японского землетрясения. Из-за распространения коронавирусной инфекции мемориальная церемония, которую правительство ежегодно проводило в Национальном театре (в столичном районе Тиёда), была отменена.

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Принимая во внимание распространение коронавирусной инфекции, Японская лига бейсбольных команд полных средних школ решила отменить 92-й чемпионат, открытие которого должно было состояться 19 марта на стадионе «Косиэн».

Крупные предприятия автомобилестроения, производства электроприборов и других отраслей дали профсоюзам ответ на их требования по оплате труда в рамках ежегодных переговоров труда и капитала, именуемых «весенними наступлениями». Компания Toyota впервые за 7 лет решила повременить с повышением базовой ставки оплаты.

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Сэндайский апелляционный суд отдал распоряжение выплатить в общей сложности 734 млн йен, рассмотрев апелляцию на решение окружного суда по иску 216 эвакуированных жителей префектуры Фукусима, требовавших компенсаций в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1». Вердикт стал первым решением апелляционного суда по одному из примерно 30 коллективных исков, поданных в связи с ядерной аварией по всей Японии.

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Утверждены и введены в действие поправки к Закону об особых мерах борьбы с гриппом нового типа, распространяющие предусмотренные данным законодательным актом меры на коронавирусную инфекцию нового типа. Поправки позволяют вводить режим чрезвычайного положения, наделяющий сильной властью губернаторов префектур и ограничивающий права населения.

На Токийской фондовой бирже ключевой индекс Nikkei на какое-то время рухнул на 1869 пунктов по сравнению с предыдущим днём. Падение произошло в связи с распространением по всему миру коронавируса нового типа. На момент окончания торгов Nikkei потерял по сравнению с итогом предыдущего дня 1128,58 пункта, составив 17 431,05 – самый низкий результат примерно за 3 года и 4 месяца.



Электронное табло, демонстрирующее резкое снижение индекса Nikkei, утро 13 марта 2020 г., Токио, столичный район Тюо (© Jiji Press)

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Электроэнергетическая компания «Кансай дэнрёку» на основании доклада независимой комиссии по вопросу о получении денег и подарков объявила об отставке 4-х членов руководства, в том числе президента Иванэ Сигэки и консультанта Мори Сёсукэ.

Впервые за 9 лет полностью возобновилось движение по железнодорожной линии JR Дзёбан, пострадавшей от Великого восточно-японского землетрясения.

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На процессе с участием общественных судей в Йокогамском окружном суде бывшего сотрудника заведения по уходу за лицами с интеллектуальными нарушениями «Цукуи ямаюриэн» в городе Сагамихара, 30-летнего Уэмацу Сатоси, обвиняемого в убийстве и других преступлениях в связи с гибелью 45 пациентов этого заведения в 2016 году, главный судья приговорил подсудимого к смертной казни в соответствии с запросом прокуратуры.

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На совещании руководства Банка Японии по вопросам политики впервые приблизительно за три с половиной года было принято решение о дополнительном монетарном смягчении. Помимо увеличения объёмов приобретения паёв биржевых инвестиционных фондов (ETF), банк объявил дополнительные меры поддержания ликвидности.

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Вдова бывшего 54-летнего сотрудника регионального бюро Кинки Министерства финансов Японии, покончившего с собой в связи со скандалом о подделке общественного документа, связанного с продажей государственного участка земли оператору учебного заведения «Моритомо гакуэн», подала в Осакский окружной суд иск с требованием выплаты компенсации, в котором заявляется, что причиной самоубийства послужило распоряжение подделать документ со стороны руководства министерства.

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На процессе с участием общественных судей окружной суд Тибы, рассмотрев дело о жестоком обращении и гибели в январе 2019 года в городе Нода префектуры Тиба 10-летней ученицы 4 класса начальной школы Курихары Миа, приговорил 42-летнего отца девочки Юитиро, обвинёного в нанесении телесных повреждений, повлёкших смерть, к 16 годам тюремного заключения.

Для того, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса нового типа, губернатор префектуры Осака Ёсимура Хирофуми и губернатор префектуры Хёго Идо Тосидзо призвали население в течение трёх праздничных и выходных дней начиная с 20 марта избегать поездок и выходов из дома без срочной необходимости. Двадцать пятого марта губернатор Токио Коикэ Юрико призвала жителей столицы воздерживаться в выходные дни от выхода из дома без срочной необходимости.



Обезлюдевший после призыва воздерживаться от выхода из дома из-за распространения коронавируса диагональный перекрёсток – «скрамбл» перед токийской станцией Сибуя, 28 марта 2020 г. (© Jiji Press)

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В связи с распространением по всему миру коронавирусной инфекции было принято решение отложить проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Это первый случай переноса сроков в истории современной Олимпиады и Паралимпиады.

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Разборка сцены для торжественной церемонии на территории футбольной тренировочной базы J-village после того, как была отложена эстафета Олимпийского огня, 26 марта 2020 г., префектура Фукусима, город Нараха (© Jiji Press)

Компании Toyota и NTT объявили о деловом и финансовом партнерстве в развитии так называемых «умных городов» будущего с использованием интернет-технологий.

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Известный комик и бывший участник группы The Drifters Симура Кэн (настоящее имя Симура Ясунори) скончался в одной из токийских больниц. Ему было 70 лет. Он был госпитализирован с диагнозом «коронавирусная инфекция нового типа».

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Окружной суд Оцу вынес вердикт о невиновности, пересмотрев дело 40-летней бывшей медицинской сестры, отбывшей 12-летнее тюремное заключение по приговору за убийство 72-летнего пациента, скончавшегося в 2003 году в Мемориальной больнице Кото в префектуре Сига. Суд счёл не заслуживающим доверия полученное на этапе дознания признание: «Я сняла (с пациента) респиратор» и подтвердил, что служащий полицейского управления префектуры Сига склонял её к этому.

Фотография к заголовку: борцы выходят на ринг в последний день Весеннего чемпионата сумо, 22 марта 2020 г., спорткомплекс «Эдион арина» в Осаке (© Jiji Press)