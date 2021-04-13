В Японии началось вакцинирование пожилых людей
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Токио, 12 апреля (Jiji Press). В Японии началась вакцинация от нового коронавируса пожилых людей; согласно плану, вакцинация пожилых, второй по приоритету группы после медицинских работников, завершится к концу июня.
Программа вакцинирования пожилых людей охватывает около 36 миллионов человек в возрасте 65 лет и старше, в том числе тех, кому в текущем финансовом году до марта 2022 года исполнится 65 лет. Будет использоваться вакцина, разработанной крупным производителем лекарственных средств США Pfizer Inc. Эта возрастная группа составляет около 30 процентов населения страны.
Поскольку вакцину пока получили только некоторые муниципалитеты, вакцинация пожилых граждан началась 12 апреля пока в некоторых районах, включая город Хатиодзи в Токио. Программа вакцинации пожилых людей должна заработать в полную силу в начале мая.
Прививки пожилым людям, которые имеют высокий риск развития тяжелых симптомов COVID-19, должны помочь улучшить ситуацию в медицинских учреждениях, перегруженных в условиях коронавирусного кризиса.
По данным министерства здравоохранения, вакцинирование началось 12 апреля более чем в 100 местах, в том числе в больницах и домах престарелых.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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