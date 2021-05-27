В Японии рассматривают возможность продления чрезвычайного положения до 20 июня

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Токио, 26 мая (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает возможность продления чрезвычайного положения в связи с COVID-19 до 20 июня, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, правительство примет решение о продлении в 28 мая.

Объявленное сейчас чрезвычайное положение должно продлиться до 31 мая в Токио, Осаке и семи других префектурах и до 20 июня в префектуре Окинава.

Правительственные чиновники считают, что инфекционная ситуация и медицинская система нуждаются в улучшении.

Запросы правительства на закрытие ресторанов, где подают алкогольные напитки и предлагают услуги караоке, а также ограничения на количество участников мероприятия должны остаться в силе на период продления чрезвычайного положения.

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