Россия обеспокоена учениями Японии и США

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Москва, 4 июля. (Jiji Press). Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова выразила разочарование Москвы в связи с продолжающимися японско-американскими учениями по обороне.

Россия не может не обратить внимание на беспрецедентные масштабы учений Orient Shield 21, заявила глава департамента информации и печати министерства Захарова.

24 июня в Японии начались учения Сухопутных сил самообороны Японии и армии США.

Отметив, что часть учений проводилась в самой северной префектуре Японии Хоккайдо, которая находится недалеко от России, Захарова сказала, что Москва рассматривает этот вопрос с точки зрения безопасности границ Дальнего Востока России.

Захарова также выразила неудовольствие по поводу указаний министра обороны Японии Киси Нобуо усилить наблюдение за северными районами во время его визита на базу ВВС на Хоккайдо 29 июня.

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