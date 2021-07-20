Японский мастер, продемонстрировавший японское традиционное искусство гравировки на олимпийском факеле, участвует в празднике олимпийского огня

Новости

Токио, 19 июля (Jiji Press). 79-летний Сато Хидэо отлил слепок эмблемы на факеле Олимпийских игр в Токио, стремясь передать навыки гравировки по металлу периода Эдо в Японии (1603-1868) будущим поколениям.

На лицевой стороне эмблемы изображены традиционные клетчатые узоры куми-итимацу-мон, созданные с помощью мастерства Сато, которое он оттачивал на протяжении 64 лет.

Хотя Сато, живущий в токийском районе Адати, должен был бежать в качестве носителя факела в эстафете, но эстафета факела на дорогах общего пользования во многих частях города была отменена из-за роста заражений новым коронавирусом, однако он всё-таки нёс олимпийский огонь во время воскресного праздника олимпийского факела.

Сато начал свою карьеру гравера в 15 лет, используя стальные стамески, предназначенные для нанесения узоров на металлы. Приехав в Токио из города Отавара в префектуре Тотиги на востоке Японии, где он родился и вырос, он стал учеником мастера по изготовлению пресс-форм в токийском районе Асакуса.

Он начал свою карьеру в качестве независимого гравера в 1964 году, когда проходили предыдущие Олимпийские игры в Токио. В то время его мотивировал Сакаи Ёсинори, который 57 лет назад стал последним факелоносцем на мероприятии и зажёг огонь на церемонии открытия Игр.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме