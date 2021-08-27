В Японии стремятся обеспечить раннее обнаружение вирусов в школах с помощью тестовых наборов

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Токио, 26 августа (Jiji Press). Новый учебный период в школах начинается в условиях быстрого распространения инфекции, и японское правительство надеется обнаруживать случаи COVID-19 на ранней стадии с помощью наборов экспресс-тестов, чтобы предотвратить появление групповых заражений в школах.

Однако многие люди в сфере образования выражают озабоченность, считая, что мер правительства недостаточно, чтобы развеять опасения распространения среди школьников высокозаразного дельта-варианта коронавируса.

Центральное правительство не будет требовать закрытия школ в новом семестре по всей стране после летних каникул, оставив такие решения на усмотрение местных органов власти.

Школы в некоторых районах Японии продлили летние каникулы, и ожидается, что школы будут открываться постепенно.

Центральное правительство объявило 25 августа, что с начала сентября оно будет рассылать наборы для тестирования на антигены примерно для 800 000 тестов в начальные и средние школы по всей стране.

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