В Японии стремятся обеспечить раннее обнаружение вирусов в школах с помощью тестовых наборов
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Токио, 26 августа (Jiji Press). Новый учебный период в школах начинается в условиях быстрого распространения инфекции, и японское правительство надеется обнаруживать случаи COVID-19 на ранней стадии с помощью наборов экспресс-тестов, чтобы предотвратить появление групповых заражений в школах.
Однако многие люди в сфере образования выражают озабоченность, считая, что мер правительства недостаточно, чтобы развеять опасения распространения среди школьников высокозаразного дельта-варианта коронавируса.
Центральное правительство не будет требовать закрытия школ в новом семестре по всей стране после летних каникул, оставив такие решения на усмотрение местных органов власти.
Школы в некоторых районах Японии продлили летние каникулы, и ожидается, что школы будут открываться постепенно.
Центральное правительство объявило 25 августа, что с начала сентября оно будет рассылать наборы для тестирования на антигены примерно для 800 000 тестов в начальные и средние школы по всей стране.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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