В Японии расширяют территорию действия чрезвычайного положения в связи с COVID-19
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Токио, 27 августа (Jiji Press). С 27 августа правительство распространило режим чрезвычайного положения, связанного с COVID-19, ещё на восемь префектур в связи с быстрым распространением очень заразного дельта-варианта нового коронавируса.
Правительство также определило ещё четыре префектуры как регионы действия менее строгих пред-чрезвычайных мер.
Ограничения продлятся до 12 сентября, как и текущие чрезвычайные и пред-чрезвычайные меры, которые были введены ранее.
По словам учёных, главный вопрос заключается в том, сможет ли правительство обеспечить условия для отмены особых мер всего через две недели, ослабив нагрузку на систему медицинского обслуживания.
Чрезвычайное положение с 27 августа распространили на префектуры Хоккайдо, Мияги, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Окаяма и Хиросима.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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