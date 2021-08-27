В Японии расширяют территорию действия чрезвычайного положения в связи с COVID-19

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Токио, 27 августа (Jiji Press). С 27 августа правительство распространило режим чрезвычайного положения, связанного с COVID-19, ещё на восемь префектур в связи с быстрым распространением очень заразного дельта-варианта нового коронавируса.

Правительство также определило ещё четыре префектуры как регионы действия менее строгих пред-чрезвычайных мер.

Ограничения продлятся до 12 сентября, как и текущие чрезвычайные и пред-чрезвычайные меры, которые были введены ранее.

По словам учёных, главный вопрос заключается в том, сможет ли правительство обеспечить условия для отмены особых мер всего через две недели, ослабив нагрузку на систему медицинского обслуживания.

Чрезвычайное положение с 27 августа распространили на префектуры Хоккайдо, Мияги, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Окаяма и Хиросима.

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