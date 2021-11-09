В Японии принимают новую систему оповещения о коронавирусе

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Токио, 8 ноября (Jiji Press). Японская правительственная экспертная группа на заседании 8 ноября приняла решение о новой пятиуровневой системе оповещения о коронавирусе, которая лучше отражает состояние медицинской системы.

Существующая в Японии четырёхуровневая система оповещения о коронавирусе в основном ориентирована на количество новых случаев заражения.

«Новая система призвана поддерживать инфекционную ситуацию на таком уровне, который не создаёт перегрузку системы здравоохранения, с целью нормализации социальной и экономической деятельности, а также повседневной жизни», – сказал журналистам после встречи Оми Сигэру, возглавляющий группу.

Помимо снижения числа тяжелобольных пациентов с COVID-19 благодаря прогрессу в вакцинации и одобрению эффективных лекарств, «каждая префектура имеет собственное соотношение между количеством новых случаев (заражения) и нагрузкой на местную систему здравоохранения», – сказал Оми, объясняя, почему будет уделяться меньше внимания количеству новых случаев.

«Ситуация с коронавирусом вступает в новую фазу, – заявил на встрече министр восстановления экономики Ямагива Дайсиро, возглавляющий борьбу правительства с коронавирусом. – Мы будем и дальше укреплять профилактику, выявление и раннее лечение, чтобы подготовиться к следующей волне инфекций, предполагая наихудший сценарий».

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