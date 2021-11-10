Количество тяжёлых больных в Японии упало ниже уровня в 100 человек

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Токио, 9 ноября (Jiji Press). Число больных новым коронавирусом с тяжёлыми симптомами в Японии упало до 99, оно впервые ниже 100 с 4 августа прошлого года, как сообщило министерство здравоохранения.

Число пациентов с COVID-19 с тяжёлыми симптомами 4 сентября достигло 2223 человек при пятой волне инфекций в стране, что создавало нагрузку на систему здравоохранения.

С тех пор это число продолжает падать, достигая 100 6-7 ноября и 101 8 ноября.

Согласно данным министерства на 2 ноября, мужчины в возрасте 50-59 лет составляли самую большую группу тяжелобольных пациентов мужского пола, составляя 36%. Среди женщин 26% приходилось на женщин в возрасте от 60-79 лет, и 17% на женщин в возрасте 50-59 лет.

«Резкое сокращение числа больных новым коронавирусом с тяжёлыми симптомами может быть связано с тем, что вакцинация предотвращает тяжёлое течение болезни, – сказал эксперт по инфекционным заболеваниям. – Даже в случаях инфекции среди людей, которые были вакцинированы дважды, проявляются лишь незначительные симптомы».

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