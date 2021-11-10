В Японии обсуждают возможность бесплатного предоставления тестов на коронавирус

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Токио, 9 ноября (Jiji Press). Правительство Японии планирует бесплатно проводить тесты на антигены и полимеразную цепную реакцию для выявления нового коронавируса у людей без симптомов COVID-19, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

По словам источников, эта мера будет включена в план борьбы с эпидемией, который должен быть принят 11 ноября.

Пока бесплатное ПЦР-тестирование предлагали людям с повышенной температурой и близко контактировавшими с пациентами, если врачи и учреждения здравоохранения сочли это необходимым. Кроме того, такие тесты проводились в ограниченном количестве муниципалитетов.

Этим летом в условиях пятой волны инфекций в стране люди столкнулись с трудностями при прохождении даже платных тестов. Эксперты выразили опасения, что количество бессимптомных пациентов с COVID-19 могло увеличиться из-за отсутствия тестов.

Согласно планам правительства, наборы для тестирования будут доступны в магазинах, аптеках и других местах бесплатно в случае возобновления распространения вируса, согласно источникам.

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