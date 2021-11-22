55% детей в Японии хотят сделать прививки от COVID-19
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Токио, 20 ноября. (Jiji Press). Опрос, проведенный исследовательским институтом, связанным с правительством Японии, показал, что 55% детей начальной школы в стране хотят в ближайшее время сделать прививку от нового коронавируса.
В Японии люди в возрасте от 12 лет и старше в настоящее время имеют право на вакцинацию от COVID-19. Поскольку в Соединённых Штатах началась вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет, группа экспертов по COVID-19 при министерстве здравоохранения Японии продолжает дискуссии о том, следует ли начинать программу вакцинации детей в стране.
Вакцинация детей в возрастной группе от 5 до 11 лет может начаться в Японии не ранее февраля 2022 года, если будет дано разрешение. Но некоторые настроены осторожно, отмечая, что дети, как правило, бессимптомно или с незначительными симптомами переносят коронавирус.
Опрос Национального центра здоровья и развития детей был проведен в сентябре после пятой волны инфекции, поразившей страну этим летом. В ходе опроса дали ответы в общей сложности 1271 ребенок от 1 первого класса начальной школы до 3 класса средней школы и 5807 родителей и других опекунов.
Среди учеников первого, второго и третьего классов начальной школы 50% заявили, что хотят вскоре пройти вакцинацию против нового коронавируса, в то время как среди учеников четвёртого-шестого классов этот показатель составлял 60%. В целом, согласно опросу, среди детей начальной школы этот показатель составил 55%.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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