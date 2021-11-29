В Японии повысили уровень предупреждения о новом варианте коронавируса до высшего уровня

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Токио, 28 ноября (Jiji Press) Японский национальный институт инфекционных заболеваний повысил уровень предупреждения о новом штамме коронавируса омикрон до высшего уровня.

В институте определили омикрон-вариант как штамм, вызывающий озабоченность. Раньше его определяли как «привлекающий интерес», это второй из трёх уровней опасности.

Штамм дельта также входит в список вариантов коронавируса, определённых институтом как опасные.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения классифицировала омикрон как вариант, вызывающий беспокойство.

По данным японского института, омикрон-штамм содержит около 30 мутаций в шиповом белке, которые могут сделать его более заразным и устойчивым к вакцинам.

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