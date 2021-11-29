В Японии количество заражений за неделю опустилось ниже 1000

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Токио, 29 ноября (Jiji Press). В Японии за последнюю неделю выявлено 674 новых случая заражения, впервые с конца июня 2020 года еженедельный показатель опустился ниже 1000.

Общее количество выявленных случаев заражения в стране, в том числе среди пассажиров круизных лайнеров и членов экипажа, к 10 часам 29 ноября составило 1 727 522 человека.

В пятнадцати префектурах, включая Фукусима, Сига, Тоттори и Кумамото, на прошлой неделе не было ни одного нового случая заболевания.

Общее число умерших от COVID-19 в Японии составило 18 369 человек, за неделю зарегистрировано 11 новых смертей, что ниже 20 на предыдущей неделе.

Среди префектур наибольшее совокупное количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Токио, 382 188. На втором месте – Осака на западе Японии, 203 113, далее следуют Канагава, южнее Токио, 169 252, и Сайтама, севернее Токио, 115 823 случая.

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