У приехавшего в Японию через Намибию человека выявлен позитивный результат теста на коронавирус

Новости

Токио, 29 ноября (Jiji Press). У человека, который останавливался в Намибии, было выявлено заражение новым коронавирусом в карантине аэропорта после прибытия в Японию, сообщил министр здравоохранения Японии Гото Сигеюки.

Неизвестно, является ли коронавирус этого мужчины в возрасте 30-39 лет, новым штаммом омикрон, который впервые был обнаружен в Южной Африке и начинает распространяться в Европе и других странах. Национальный институт инфекционных заболеваний занимается анализом генома вируса.

Намибия, граничащая с Южной Африкой, входит в число стран, в отношении которых японское правительство ужесточило ограничения на въезд в связи с COVID-19 в связи с открытием штамма омикрон.

В Японии пока не было выявлено ни одного случая заражения штаммом омикрон. 28 ноября институт определил штамм омикрон как вызывающий озабоченность, что является предупреждением самого высокого уровня в трёхуровневой шкале предупреждений о новом коронавирусе.

По данным министерства здравоохранения, мужчина прибыл в международный аэропорт Нарита недалеко от Токио вечером 28 ноября через промежуточную остановку, и на карантинной станции аэропорта было выявлено заражение. В министерстве заявили, что у него повышенная температура, но он не в тяжёлом состоянии. Сейчас он на карантине недалеко от аэропорта.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме