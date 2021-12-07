Карлос Гон заявил о невиновности своего бывшего помощника
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Токио, 6 декабря (Jiji Press). Бывший председатель правления Nissan Motor Co. Карлос Гон заявил о невиновности Грега Келли, который был его ближайшим помощником и в настоящее время находится под судом в Японии за то, что якобы помог Гону скрыть размеры доходов.
Выступая на онлайн-пресс-конференции, организованной Клубом иностранных корреспондентов Японии в Токио, Гон, который бежал в Ливан в конце 2019 года во время нахождения под залогом в ожидании суда в Японии по поводу своего предполагаемого финансового преступления, сказал: «Я считаю, что он (Келли) невиновен».
«Он расплачивается тремя годами своей жизни (на суде и будучи выпущенным под залог) в Японии», – сказал Гон, добавив, что 65-летний Келли, бывший директор представительства Nissan, «был арестован по ложному обвинению».
Если Келли виновен, «тогда многие другие японцы (которые были руководителями Nissan) должны быть вместе с ним в тюрьме», – возмущался Гон, критикуя правовую систему Японии.
67-летний Гон сказал, что текущее финансовое положение Nissan «больше не моя проблема».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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