Японский бизнес-магнат Маэдзава прибыл на МКС на корабле «Союз»
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Токио, 8 декабря (Jiji Press). Российский космический корабль «Союз», на борту которого находится японский бизнес-магнат Маэдзава Юсаку и ещё два человека, прибыл на Международную космическую станцию после успешного взлёта с космодрома Байконур в Казахстане.
Впервые МКС посещает космический турист из Японии.
Ракета «Союз» с трёхместным кораблём была запущена в 16:38 по японскому времени из казахстанского космического центра.
Помимо 46-летнего основателя оператора интернет-магазинов модной одежды Zozo Inc. Маэдзавы, на борту находились Хирано Ёдзо, 36-летний руководитель компании, связанной с Zozo, и российский космонавт, выполняющий обязанности командира корабля.
Корабль «Союз» пристыковался к МКС около 22:40 того же дня. Когда около 1:10 утра люк открылся, трое прибывших вошли на МКС, улыбаясь и размахивая руками, и пожимали руки астронавтам, остававшимся на станции. При общении с Землёй Маэдзава сказал: «Я прибыл, я в космосе».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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