Японский бизнес-магнат Маэдзава прибыл на МКС на корабле «Союз»

Новости

Токио, 8 декабря (Jiji Press). Российский космический корабль «Союз», на борту которого находится японский бизнес-магнат Маэдзава Юсаку и ещё два человека, прибыл на Международную космическую станцию после успешного взлёта с космодрома Байконур в Казахстане.

Впервые МКС посещает космический турист из Японии.

Ракета «Союз» с трёхместным кораблём была запущена в 16:38 по японскому времени из казахстанского космического центра.

Помимо 46-летнего основателя оператора интернет-магазинов модной одежды Zozo Inc. Маэдзавы, на борту находились Хирано Ёдзо, 36-летний руководитель компании, связанной с Zozo, и российский космонавт, выполняющий обязанности командира корабля.

Корабль «Союз» пристыковался к МКС около 22:40 того же дня. Когда около 1:10 утра люк открылся, трое прибывших вошли на МКС, улыбаясь и размахивая руками, и пожимали руки астронавтам, остававшимся на станции. При общении с Землёй Маэдзава сказал: «Я прибыл, я в космосе».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме