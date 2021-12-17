Четыре китайских государственных корабля зашли в японские воды возле островов Сэнкаку

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Наха, префектура Окинава, 16 декабря (Jiji Press). Четыре китайских корабля береговой охраны около двух часов дня 16 декабря прошли в японских водах у островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море.

Это было 33-е вторжение китайских правительственных кораблей в японские воды вокруг цепи островов Сэнкаку в префектуре Окинава в этом году, и первое с 19 ноября.

Четыре корабля класса Haijing вошли в японские воды к югу от Минамикодзима и в других местах между 10:00 (1:00 по Гринвичу) и 10:05, согласно 11-му региональному штабу береговой охраны Японии в Наха, столице Окинавы, самой южной префектуры.

Китайские корабли покинули воды к востоку от Минамикодзимы и в других местах примерно между 11:35 и полуднем. На острова Сэнкаку, которые в Китае называют Дяоюйдао, претендует Пекин.

Япония выразила решительный протест Китаю по дипломатическим каналам, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

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