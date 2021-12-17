Четыре китайских государственных корабля зашли в японские воды возле островов Сэнкаку
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Наха, префектура Окинава, 16 декабря (Jiji Press). Четыре китайских корабля береговой охраны около двух часов дня 16 декабря прошли в японских водах у островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море.
Это было 33-е вторжение китайских правительственных кораблей в японские воды вокруг цепи островов Сэнкаку в префектуре Окинава в этом году, и первое с 19 ноября.
Четыре корабля класса Haijing вошли в японские воды к югу от Минамикодзима и в других местах между 10:00 (1:00 по Гринвичу) и 10:05, согласно 11-му региональному штабу береговой охраны Японии в Наха, столице Окинавы, самой южной префектуры.
Китайские корабли покинули воды к востоку от Минамикодзимы и в других местах примерно между 11:35 и полуднем. На острова Сэнкаку, которые в Китае называют Дяоюйдао, претендует Пекин.
Япония выразила решительный протест Китаю по дипломатическим каналам, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Четыре корабля береговой охраны Китая появились возле островов Сэнкаку
- Япония и США проводят военные учения в рамках подготовки к вероятному конфликту с Китаем из-за Тайваня
- Коммунистическая партия Китая в глазах послевоенной демократической Японии: от сочувствия и поддержки к неприятию и критике диктатуры
- Парламент Японии принял закон о земле, связанный с безопасностью от внешних угроз
- Воды у островов Сэнкаку как зона конфронтации: патрульные суда Управления береговой охраны Японии против «Береговой охраны» Китая
- Японско-китайские отношения в свете проблемы архипелага Сэнкаку: история и современность
- США требуют от Китая прекратить активность возле островов Сэнкаку
- Новый министр обороны США Ллойд Остин подтвердил намерения США защищать острова Сэнкаку
- Джо Байден подтвердил, что договор о безопасности между Японией и США распространяется и на острова Сэнкаку
- Стратегия обеспечения безопасности Японии в посткоронавирусном мире
- Китайские государственные суда в 2020 году находились в прилежащей зоне островов Сэнкаку 319 дней
- Премьер-министр Суга поздравил Джо Байдена с победой на выборах
- Смена курса американской дипломатии в связи с победой Байдена: чтобы унять тревоги, потребуется время
- Для выстраивания отношений с Японией Байден обратится к экспертам в области дипломатии
- Япония призвала Китай воздерживаться от военной активности у островов Сэнкаку
- На защиту отдалённых островов – с новейшими средствами: роль основного танка Сухопутных сил самообороны Японии