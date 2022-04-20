В Японии обсуждают создание государственного агентства по проблемам детей

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Токио, 19 апреля (Jiji Press). Парламент Японии начал обсуждение законопроекта о создании нового государственного агентства, которое централизует административные функции, связанные с проблемами детей.

Правительство заинтересовано в том, чтобы законопроект был принят к концу текущей сессии парламента, чтобы оно могло открыть агентство в апреле следующего года.

В этот же день премьер-министр Кисида Фумио посетил пленарное заседание Палаты представителей, нижней палаты парламента, и объяснил цель законопроекта.

«Располагая сильными центральными командными функциями, (агентство) будет всесторонне и целостно продвигать политику с учетом интересов детей и тех, кто воспитывает детей, чтобы обеспечить необходимую поддержку и образование», – сказал Кисида.

Он также сказал, что агентство возглавит усилия по рассмотрению вопроса о введении схемы, по которой кандидаты на работу с детьми проверяются на наличие сексуальных преступлений в прошлом.

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