В Японии обсуждают создание государственного агентства по проблемам детей
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Токио, 19 апреля (Jiji Press). Парламент Японии начал обсуждение законопроекта о создании нового государственного агентства, которое централизует административные функции, связанные с проблемами детей.
Правительство заинтересовано в том, чтобы законопроект был принят к концу текущей сессии парламента, чтобы оно могло открыть агентство в апреле следующего года.
В этот же день премьер-министр Кисида Фумио посетил пленарное заседание Палаты представителей, нижней палаты парламента, и объяснил цель законопроекта.
«Располагая сильными центральными командными функциями, (агентство) будет всесторонне и целостно продвигать политику с учетом интересов детей и тех, кто воспитывает детей, чтобы обеспечить необходимую поддержку и образование», – сказал Кисида.
Он также сказал, что агентство возглавит усилия по рассмотрению вопроса о введении схемы, по которой кандидаты на работу с детьми проверяются на наличие сексуальных преступлений в прошлом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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