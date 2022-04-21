В Японии рассматривают вопрос о предоставлении помощи в размере 50 000 йен на ребёнка нуждающимся семьям

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Токио, 20 апреля (Jiji Press). Японское правительство рассматривает вопрос о предоставлении помощи в размере 50 000 йен на ребёнка семьям, воспитывающим детей в финансовых затруднениях, которые столкнулись с дополнительными проблемами из-за резкого роста цен, вызванного войной России в Украине, как стало известно 20 апреля.

По словам информированных источников, помощь, скорее всего, будет включена в комплексный пакет чрезвычайных мер, который премьер-министр Кисида Фумио планирует составить к концу этого месяца.

Кисида поручил правительственным чиновникам рассмотреть меры по поддержке нуждающихся домохозяйств в качестве одного из важнейших пунктов предусмотренного пакета мер.

Правящая Либерально-демократическая партия призвала правительство изучить возможность предоставления денежной помощи «действительно нуждающимся людям». Партия Комэйто, партнер ЛДП по коалиции, также хочет, чтобы была оказана дополнительная поддержка.

Лидеры ЛДП и Комэйто, Кисида Фумио и Ямагути Нацуо, договорились на встрече 20 апреля, что генеральные секретари их партий разработают в подробностях такие меры для нуждающихся людей.

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