Четыре правительственных китайских корабля вошли в японские воды возле Сэнкаку
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Наха, префектура Окинава, 2 июня (Jiji Press). Четыре корабля береговой охраны Китая вошли в воды Японии у островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море.
В последний раз такие корабли вторгались 14 мая, это девятый раз в этом году.
Четыре корабля Haijing вошли в японские воды к северо-северо-западу от Уоцуридзимы в цепи островов Сэнкаку примерно в 10:40-11:00, согласно сообщению 11-го регионального штаба Береговой охраны Японии в городе Наха, главном городе самой южной префектуры Японии, Окинава.
Китайские суда вышли из японских вод на запад-юго-запад от того же острова примерно в 12:15-12:30.
На острова, находящиеся под управлением Японии, претендует Китай.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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