Правительственная комиссия в Японии одобрила повышение пособия по рождению ребёнка до 500 000 йен

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Токио, 15 декабря (Jiji Press). Подкомитет коллегии министерства здравоохранения Японии в целом одобрил план повышения пособия на рождение ребенка до 500 000 йен с нынешних 420 000 йен с апреля следующего года.

Этот план включён в проект пакета шагов по реформе медицинского страхования, направленных на усиление поддержки домохозяйств, воспитывающих детей, и решение проблемы резкого увеличения медицинских расходов, вызванного старением населения.

Правительство отразит эти меры в своём проекте бюджета на 2023 финансовый год, который начинается в апреле, и представит законопроекты о пересмотре соответствующего законодательства на очередной сессии парламента Японии в следующем году, которая должна начаться в январе.

Посредством повышения министерство стремится помочь уменьшить финансовое бремя семей, воспитывающих детей, поскольку в последние годы растут расходы на рождение ребёнка. Чтобы обеспечить финансовые ресурсы, министерство планирует ввести в 2024 финансовом году систему, согласно которой люди в возрасте 75 лет и старше должны нести 7% расходов.

Также в проекте пакета, одобренном подгруппой Совета социального обеспечения, которая консультирует министра здравоохранения, содержится план повышения верхнего предела ежегодных взносов по медицинскому страхованию для людей в возрасте 75 лет и старше с доходами около 10 миллионов йен в год с 660 000 йен до 800 000 йен в течение двух лет, начиная с 2024 финансового года.

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