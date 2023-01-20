В Японии правительственная группа начинает обсуждение возможностей решения проблемы низкой рождаемости

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Токио, 19 января (Jiji Press). Правительственная группа начала обсуждение того, что, по словам премьер-министра Кисиды Фумио, может стать беспрецедентным уровнем мер по борьбе с низкой рождаемостью в стране.

К концу марта группа представителей соответствующих правительственных учреждений подготовит план конкретных мер для реализации цели Кисиды по удвоению государственного бюджета, связанного с детьми.

Группа под председательством Огуры Масанобу, министра, отвечающего за политику в отношении детей, состоит из руководителей бюро секретариата кабинета и кабинета министров, а также министерств внутренних дел, финансов, образования, социального обеспечения и земли.

После первой встречи 19 января группа встретится четыре раза. Она соберёт мнения ученых и людей, воспитывающих детей. Ожидается, что Кисида также примет участие в работе группы.

Группа будет обсуждать способы усиления экономической поддержки домохозяйств с детьми, в том числе расширение существующего пособия на детей до младшего школьного возраста.

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