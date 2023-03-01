Рождаемость в Японии впервые упала ниже 800 000 за год

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Токио, 28 февраля (Jiji Press). Число детей, родившихся в Японии в 2022 году, впервые упало ниже 800 000 за год и достигло рекордно низкого уровня, сообщило министерство здравоохранения.

Это число сократилось на 43 169, или 5,1 процента, по сравнению с предыдущим годом до 799 728, что является самым низким показателем с тех пор, как министерство начало собирать данные в 1899 году, говорится в предварительном отчёте.

Число рождений падает быстрее, чем ожидало правительство. По оценкам Национального института исследований народонаселения и социального обеспечения в 2017 году, число новорожденных, включая детей, рождённых иностранными жителями, впервые должно было упасть ниже 800 000 в 2033 году.

На последний результат, возможно, повлиял послевоенный минимум числа браков, зарегистрированных в 2020 и 2021 годах. Пандемия коронавируса и скачки цен, по-видимому, подстегнули тенденцию избегать беременности.

По словам представителя министерства здравоохранения, пандемия заставила людей беспокоиться о родах и воспитании новорожденных, что могло повлиять на число рождений.

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