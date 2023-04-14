Уровень одобрения кабинета министров Кисиды превысил 30%: опрос Jiji Press

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Токио, 13 апреля (Jiji Press). Как показал опрос общественного мнения, проведенный Jiji Press, уровень одобрения кабинета премьер-министра Японии Кисиды Фумио превысил ключевой порог в 30% впервые за семь месяцев.

Уровень одобрения поднялся на 3,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем до 33,5%, увеличиваясь третий месяц подряд, согласно данным опроса, который проводился в течение четырёх дней до 10 апреля.

Уровень неодобрения упал на 4,6 пункта до 36,3%, он всё ещё выше, чем уровень одобрения, эта ситуация наблюдается восьмой месяц подряд.

Говорят, что японский кабинет находится в «опасной зоне», если его рейтинг одобрения ниже 30%.

Считается, что недавний визит Кисиды в Украину и его встреча на высшем уровне с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем, на которой они договорились улучшить двусторонние отношения, способствовали увеличению поддержки.

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