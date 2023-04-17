У напавшего на премьер-министра Кисиду в Вакаяме в сумке был обнаружен нож
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Вакаяма, 16 апреля (Jiji Press). Подозреваемый, бросивший взрывчатку в премьер-министра Кисиду Фумио 15 апреля, во время нападения в сумке держал нож, сообщили источники.
Согласно источникам в полиции префектуры Вакаяма, у 24-летнего подозреваемого Кимуры Рюдзи, арестованного на месте происшествия, был нож для фруктов с лезвием длиной 13 сантиметров.
Полиция расследует, почему у Кимуры был нож, подозревая, что он, возможно, планировал использовать его для нападения.
Около 11:30 15 апреля в рыболовном порту в Вакаяме Кимура бросил цилиндрический предмет серебристого цвета в сторону Кисиды, который находился примерно в 10 метрах от него.
Объект упал рядом с премьер-министром и взорвался. Кисида не пострадал, его быстро эвакуировали, а полицейский и 70-летний мужчина на месте происшествия получили лёгкие ранения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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