Правительство Японии отрицает нарушение безопасности при нападении на премьер-министра Кисиду
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Токио, 17 апреля (Jiji Press). Японское правительство отрицает какие-либо нарушения безопасности в отношении того, что рядом с премьер-министром Кисидой Фумио во время предвыборного мероприятия в минувшие выходные было брошено взрывное устройство.
«Были приняты необходимые меры, в том числе подготовлена местная полиция», – заявил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу на пресс-конференции.
24-летний мужчина был арестован после того, как бросил взрывное устройство в сторону Кисиды, когда тот собирался произнести предвыборную речь в городе Вакаяма на западе Японии.
Кисида был эвакуирован невредимым и вскоре после инцидента возобновил кампанию. По словам Мацуно, премьер-министр провёл предвыборные мероприятия в соответствии с графиком после того, как «были усилены меры безопасности для высокопоставленных лиц».
2Подобный акт насилия абсолютно неприемлем, и нельзя препятствовать агитации, важной для демократии в нашей стране», – сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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