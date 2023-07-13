«Большая семёрка» обещает постоянную поддержку безопасности Украины
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Вильнюс, Литва, 12 июля (Jiji Press). Лидеры «Большой семёрки» крупнейших демократий опубликовали совместную декларацию, в которой пообещали оказать «долговременную» помощь Украине в области безопасности в условиях военной агрессии России.
«Мы едины в нашей неизменной поддержке Украины», поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность, говорится в декларации, знаменующей собой первое обещание G7 в области безопасности конкретной стране.
Согласно декларации, члены G-7 помогут Украине сохранить её оборонный потенциал достаточно сильным, чтобы противостоять России, продолжая поставлять современное оборонное оборудование, такое как ракеты большой дальности и истребители.
«Наша солидарность никогда не поколеблется», – заявил премьер-министр Японии Кисида Фумио, председатель G-7 в этом году, оглашая декларацию.
Президент США Джо Байден заявил, что лидеры G-7 выпустили декларацию, «чтобы дать понять, что наша поддержка в будущем продлится долго».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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