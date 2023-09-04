Япония может потребовать судебного решения о роспуске Церкви Объединения
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Токио, 3 сентября (Jiji Press) - По словам источников, министерство образования Японии может обратиться в суд с просьбой о роспуске религиозной группы, известной как «Церковь объединения», после того как она не смогла должным образом ответить на некоторые вопросы правительства.
В настоящее время министерство готовится запросить решение суда о наложении гражданского штрафа на группу, официально называемую «Семейная федерация за мир и объединение» (Family Federation for World Peace and Unification), за этот провал, сообщили источники в правительстве.
В настоящее время министерство изучает материалы, собранные «Церковью Объединения», чтобы принять окончательное решение о том, запрашивать ли постановление о роспуске группы.
В ноябре прошлого года министерство впервые воспользовалось своим правом задавать вопросы и запрашивать отчеты о деятельности «Церкви Объединения» в соответствии с законом о религиозных корпорациях, заявив, что эта организация совершила действия, явно противоречащие закону и наносящие ущерб общественному благосостоянию.
К настоящему времени министерство семь раз запрашивало у группы отчеты о ее организационном управлении, имуществе, пожертвованиях и судебных исках. Во всех случаях группа представляла отчеты и сопутствующие материалы в установленные сроки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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