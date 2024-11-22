Результаты опроса показали, что многие японские пары в возрасте 20-29 лет познакомились через приложения для знакомств
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Токио, 21 ноября (Jiji Press). Согласно опросу, проведенному частной организацией 21 ноября, 24 процента состоящих в браке людей в возрасте 20-29 лет в Японии заявили, что познакомились со своими супругами через приложения для знакомств.
По данным опроса, проведенного организацией, пропагандирующей в Японии «День хороших супругов», отмечаемый 22 ноября, такие люди составили самую большую группу, сравнявшись с долей тех, кто встретил своих партнёров на работе.
Организация, в которую входят группы из индустрии моды и других отраслей, провела интернет-опрос в середине сентября, получив ответы от 1000 состоящих в браке людей в возрасте 20-29 лет.
Хотя опрос проводится с 2007 года, в этом году в вопрос о том, как респонденты познакомились со своими супругами, был добавлен вариант ответа «приложения для знакомств».
Из общего числа респондентов 33% познакомились со своими супругами на работе, 27% – через знакомых, и только 9% назвали приложения для знакомств, что намного ниже показателя в 24% среди респондентов в возрасте 20-29 лет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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