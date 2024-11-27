Япония повысит зарплату для привлечения личного состава Сил самообороны на краткосрочной основе
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Токио, 26 ноября (Jiji Press). Министерство обороны Японии представило план по отмене действующей системы отбора кандидатов в Силы самообороны и созданию новой системы набора с более высоким уровнем заработной платы, чтобы обеспечить достаточное количество личного состава Сил самообороны по срочному контракту.
План был представлен на третьем министерском совещании правительства по улучшению обращения с членами Сил самообороны, которое состоялось в офисе премьер-министра.
Кандидаты Сил самообороны – начальный статус для тех, кто ищет двух-и трёхлетние должности в Силах самообороны, не имеют статуса персонала Сил. Они получают только низший ранг примерно через три месяца базовой подготовки.
У них более низкие стартовые зарплаты, чем у так называемых общих кандидатов на должности офицеров низшего звена, которым изначально присваивается статус члена Сил самообороны, и офицеров полиции. Это делает набор на эту должность особенно сложным.
В рамках новой системы кандидаты Сил самообороны также будут наняты в качестве персонала Сил с самого начала. Их начальная зарплата будет увеличена с 157 000 йен в месяц до 198 800 йен в месяц, что эквивалентно зарплате обычных кандидатов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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