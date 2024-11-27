Министры стран G-7 осудили военное сотрудничество России и Северной Кореи
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Париж, 26 ноября (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» крупнейших демократий раскритиковали Россию и Северную Корею за расширение военного сотрудничества, включая отправку Пхеньяном своих войск в Россию в связи с её войной против Украины.
«Мы самым решительным образом осуждаем растущее военное сотрудничество» между Россией и Северной Кореей, заявили министры стран «Большой семёрки» в совместном заявлении по итогам двухдневной встречи недалеко от Рима, Италия.
«Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины останется неизменной», – говорится в заявлении.
Во встрече принял участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Министры стран «Большой семёрки» заявили, что «прямая поддержка Северной Кореей агрессивной войны России против Украины... знаменует собой опасное расширение конфликта с серьёзными последствиями для безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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