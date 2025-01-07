Северная Корея заявила об успешном запуске новой баллистической ракеты

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Сеул, 7 января (Jiji Press). Северная Корея заявила, что в 6 января провела успешные испытания новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности.

По данным государственного новостного агентства Кореи, ракета пролетела около 1500 километров до условной цели в море со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука.

Гиперзвуковая ракетная система «может нанести серьёзный военный удар по противнику, эффективно преодолевая любые плотные оборонительные заграждения», заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, который, по данным ЦТАК, наблюдал за запуском с помощью системы мониторинга.

Южнокорейские военные 6 января сообщили, что зафиксировали запуск Северной Кореей баллистической ракеты в направлении Японского моря.

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