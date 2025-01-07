Северная Корея заявила об успешном запуске новой баллистической ракеты
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Сеул, 7 января (Jiji Press). Северная Корея заявила, что в 6 января провела успешные испытания новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности.
По данным государственного новостного агентства Кореи, ракета пролетела около 1500 километров до условной цели в море со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука.
Гиперзвуковая ракетная система «может нанести серьёзный военный удар по противнику, эффективно преодолевая любые плотные оборонительные заграждения», заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, который, по данным ЦТАК, наблюдал за запуском с помощью системы мониторинга.
Южнокорейские военные 6 января сообщили, что зафиксировали запуск Северной Кореей баллистической ракеты в направлении Японского моря.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- США развернут космические силы в Японии
- Министерство обороны Японии на 2024 финансовый год запросило рекордную сумму в 7,7 трлн йен
- В Японии успешно испытали новую ракету-перехватчик
- Модернизация альянса Японии и США: переход к многоуровневому сотрудничеству в обеспечении безопасности и срочность обретения потенциала ответного удара
- В Японии обсуждают вопрос о строительстве убежищ на случай ядерного нападения
- Пуски ракет Северной Кореей были учениями по применению ядерного оружия
- Япония, США и Южная Корея провели совместные учения по противоракетной обороне
- Япония обеспокоена возможностью нанесения Северной Кореей насыщенного удара, при котором сложно перехватить все ракеты
- Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря сразу же после окончания визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию
- Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие
- Кисида и Байден осудили запуск баллистической ракеты Северной Кореей
- Северная Корея запустила баллистическую ракету
- Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Японское море
- МИД Японии выделит 66,2 млрд йен на противодействие информационным угрозам