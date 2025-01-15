Северная Корея запустила баллистические ракеты малой дальности в Японское море
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Сеул, 14 января (Jiji Press). По данным южнокорейских военных, Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря из Канге в северном регионе около 9:30 утра 14 января.
По словам военных, ракеты пролетели около 250 километров и упали в море.
Япония «не подтвердила попадание каких-либо ракет на свою территорию или в исключительную экономическую зону», заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.
Он добавил, что правительство приложит все усилия для обеспечения бдительности и наблюдения, тесно сотрудничая с Соединёнными Штатами и Южной Кореей для сбора и анализа необходимой информации.
6 января Северная Корея запустила новую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности, возобновив провокации с использованием баллистических ракет в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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